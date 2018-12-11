Звездный стилист показал прически, с которыми можно не мыть голову пять дней и быть красоткой

Нынешний, очень активный ритм жизни, особенно в больших городах, порой оставляет мало времени для отдыха и ухода за собой. Поэтому так ценятся советы профессионалов, позволяющие выглядеть отлично при любой загруженности, пишет fabiosa.
Практичные советы по укладке волос дает звездный стилист Адам Рид. Главная "изюминка" в том, что можно не мыть голову пять дней, если у вас нет времени делать каждое утро прическу.
Совместная работа с@makeup__patya__muradova @studiiamuradova #студиямурадова#сабинасагидовастилист #собраныепрически#волны #кудри#низкийпучек#визаж#вечерниймакияж #свадебныйжурнал #свалебныймакияж #прически#свадьба#укладки#конскийхвост #голивудские #укладки#салоныкрасоты #вечерниепрически#свадебныепрически#свадьба#невеста2018 @hair_journal @make_up_dagestan_ @studiiamuradova @hairstyles.haircut.hair @wedding_blog_ @svadby_veka @svadby.tut @dagnevesta @hair.video @salon_krasoti_na_domy @svadby.tut @leila_stilist_ @makeup_amina_kurbanaeva @makeup__patya__muradova @women_mania
1. В первый день особенно тщательно поработайте с чистыми волосами, создав основу на все последующее время. Нанесите спрей (пенку, мусс) на корни волос, а по всей длине - термозащитный спрей. С помощью крупных бигудей или круглой щетки приподнимите волосы у корней, высушивая их феном. Если есть утюжок, то сделайте крупные завитки.
Для закрепления прически используйте лак для волос: нанесите его на руки и сразу же пройдитесь по локонам, вбивая средство.
2. Если на следующее утро прическа сохранила свой более-менее нормальный вид, то расчешите оставшиеся локоны и закрепите лаком. При желании можно подкрутить кончики плойкой.
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3. Для придания объема волосам на третий день, особенно на затылочной части головы, обработайте корни сухим шампунем и еще раз воспользуйтесь плойкой возле корней. Можете слегка начесать. Соберите волосы в низкий хвост, придав законченность прическе с помощью подкрученных кончиков. А можно оставить волосы прямыми.
Для любителей нежного. #студиямурадова#сабинасагидовастилист #собраныепрически#волны #кудри#низкийпучек#визаж#вечерниймакияж #свадебныйжурнал #свалебныймакияж #прически#свадьба#укладки#конскийхвост #голивудские #укладки#салоныкрасоты #вечерниепрически#свадебныепрически#свадьба#невеста2018 @hair_journal @make_up_dagestan_ @studiiamuradova @hairstyles.haircut.hair @wedding_blog_ @svadby_veka @svadby.tut @dagnevesta @hair.video @salon_krasoti_na_domy @svadby.tut @leila_stilist_ @makeup_amina_kurbanaeva @makeup__patya__muradova @women_mania
4. В четвертый день придать объем волосам лучше с помощью спрея - его надо нанести на корни и взбить волосы руками. Для стойкости укладку подсушите феном, а потом пройдитесь утюжком для придания гладкости.
5. Завершающий, пятый день марафона с немытой головой стоит посвятить "конскому хвосту". Разместите его строго на затылке, используя незаметную резиночку. А сверху украсьте красивой заколкой, которая будет привлекать внимание к себе, а не к волосам. Для особо непослушных выбивающихся прядей на висках используйте лак.
Здорово, правда?
Эти советы особенно пригодятся для тех, кому утренние подъемы в зимнее время даются с трудом, и на мытье головы нет ни времени, ни сил. Хотелось бы услышать ваши отзывы.