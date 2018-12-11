Звездный стилист показал прически, с которыми можно не мыть голову пять дней и быть красоткой

Практичные советы по укладке волос дает звездный стилист Адам Рид. Главная "изюминка" в том, что можно не мыть голову пять дней, если у вас нет времени делать каждое утро прическу.

1. В первый день особенно тщательно поработайте с чистыми волосами, создав основу на все последующее время. Нанесите спрей (пенку, мусс) на корни волос, а по всей длине - термозащитный спрей. С помощью крупных бигудей или круглой щетки приподнимите волосы у корней, высушивая их феном. Если есть утюжок, то сделайте крупные завитки.

Для закрепления прически используйте лак для волос: нанесите его на руки и сразу же пройдитесь по локонам, вбивая средство.

2. Если на следующее утро прическа сохранила свой более-менее нормальный вид, то расчешите оставшиеся локоны и закрепите лаком. При желании можно подкрутить кончики плойкой.

3. Для придания объема волосам на третий день, особенно на затылочной части головы, обработайте корни сухим шампунем и еще раз воспользуйтесь плойкой возле корней. Можете слегка начесать. Соберите волосы в низкий хвост, придав законченность прическе с помощью подкрученных кончиков. А можно оставить волосы прямыми.

4. В четвертый день придать объем волосам лучше с помощью спрея - его надо нанести на корни и взбить волосы руками. Для стойкости укладку подсушите феном, а потом пройдитесь утюжком для придания гладкости.

5. Завершающий, пятый день марафона с немытой головой стоит посвятить "конскому хвосту". Разместите его строго на затылке, используя незаметную резиночку. А сверху украсьте красивой заколкой, которая будет привлекать внимание к себе, а не к волосам. Для особо непослушных выбивающихся прядей на висках используйте лак.

Здорово, правда?