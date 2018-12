Звездный стилист показал прически, с которыми можно не мыть голову пять дней и быть красоткой

Совместная работа с@makeup__patya__muradova @studiiamuradova #студиямурадова#сабинасагидовастилист #собраныепрически#волны #кудри#низкийпучек#визаж#вечерниймакияж #свадебныйжурнал #свалебныймакияж #прически#свадьба#укладки#конскийхвост #голивудские #укладки#салоныкрасоты #вечерниепрически#свадебныепрически#свадьба#невеста2018 @hair_journal @make_up_dagestan_ @studiiamuradova @hairstyles.haircut.hair @wedding_blog_ @svadby_veka @svadby.tut @dagnevesta @hair.video @salon_krasoti_na_domy @svadby.tut @leila_stilist_ @makeup_amina_kurbanaeva @makeup__patya__muradova @women_mania

A post shared by Стилист-Парикмахер (@sabina_sagidova_stilist) on Dec 7, 2018 at 7:54pm PST