Что категорически нельзя делать дома: пять главных запретов по фэн-шуй

Дом играет важную роль в жизни каждого из нас. Для большинства он становится настоящей крепостью, где мы чувствуем себя защищёнными и восстанавливаем силы после тяжёлого дня. Чтобы жильё приносило вам удовольствие и дарило гармонию, важно правильно его обустроить и сделать максимально комфортным, пишет fabiosa. Добиться этого помогут советы учения фэн-шуй. Каких же ошибки и вещипрепятствует проникновению в ваш дом положительной энергии?
5 главных запретов, согласно фэн-шуй
1. Сломанные предметы
Все поломанные и вышедшие из строя вещи нужно либо чинить, либо выбрасывать. Восточные мудрецы уверены, что они являются вестниками ссор и конфликтов. Особое внимание уделите протекающим кранам.
2. Разноуровневые полы
Учение фэн-шуй утверждает, что они мешают циркулировать положительной энергетике, которая всё время встречает на своём пути препятствия. Как и полы на разном уровне, судьбы людей, живущих в квартирах с таким дизайнерским решением, крайне нестабильны: череда счастья в их жизни сменяется чередой несчастий.
3. Зеркало перед входной дверью
Ещё одно препятствие для проникновения в ваш дом положительной энергии. В спальне от зеркал также лучше отказаться, в противном случае велика вероятность измены одного из парнтёров и разлада в отношениях.
4. Беспорядок в ванной комнате
В туалете и ванной должна поддерживаться идеальная чистота. Беспорядок в этих помещениях негативно сказывается на ауре и энергетике всего дома. Постарайтесь не захламлять ванную комнату и не держать двери в неё открытыми, а также не забывать опускать крышку унитаза.
5. Острые углы
Они способствуют появлению в доме отрицательной энергетики. Если ваша мебель с острыми углами, они должны быть направлены в пустое пространство, но никак не в жилое. Кстати, негативно влиять на ауру в квартире могут также натяжные потолки и навесные полки.
Возможно, некоторые учения фэн-шуй близки больше жителям восточных стран. Однако чистота и порядок в доме в любом случае будут способствовать гармонии, высокой продуктивности и хорошему настроению хозяев!