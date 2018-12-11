Что категорически нельзя делать дома: пять главных запретов по фэн-шуй

5 главных запретов, согласно фэн-шуй

1. Сломанные предметы

Все поломанные и вышедшие из строя вещи нужно либо чинить, либо выбрасывать. Восточные мудрецы уверены, что они являются вестниками ссор и конфликтов. Особое внимание уделите протекающим кранам.

2. Разноуровневые полы

Учение фэн-шуй утверждает, что они мешают циркулировать положительной энергетике, которая всё время встречает на своём пути препятствия. Как и полы на разном уровне, судьбы людей, живущих в квартирах с таким дизайнерским решением, крайне нестабильны: череда счастья в их жизни сменяется чередой несчастий.

3. Зеркало перед входной дверью

Ещё одно препятствие для проникновения в ваш дом положительной энергии. В спальне от зеркал также лучше отказаться, в противном случае велика вероятность измены одного из парнтёров и разлада в отношениях.

4. Беспорядок в ванной комнате

В туалете и ванной должна поддерживаться идеальная чистота. Беспорядок в этих помещениях негативно сказывается на ауре и энергетике всего дома. Постарайтесь не захламлять ванную комнату и не держать двери в неё открытыми, а также не забывать опускать крышку унитаза.

5. Острые углы

Они способствуют появлению в доме отрицательной энергетики. Если ваша мебель с острыми углами, они должны быть направлены в пустое пространство, но никак не в жилое. Кстати, негативно влиять на ауру в квартире могут также натяжные потолки и навесные полки.