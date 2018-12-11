Настоящая Рапунцель! Как выглядит девушка, которая не стригла волосы 28 лет

У женщин всегда душа стремится к чему-то новому. Говорят, что если в жизни дамы грядут перемены, она может запросто подстричься под каре. Представительницы прекрасного пола таким способом прощаются с каким-то этапом в их жизни, пишет fabiosa.ru.
Но есть на свете очень терпеливые женщины, которые несмотря ни на что, не идут к парикмахеру. Знакомьтесь, это Алена Кравченко из Украины. Ей 33 года, и она не стриглась 28 лет. Теперь дама может похвастаться двухметровой гривой.
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Алена - успешная бизнес-вумен и мама двоих детей. Она гордится своими волосами и делится секретом их красоты.
Женщина любит ухаживать за своими волосами. При этом она моет их раз в три недели, так как считает, что шампуни и другие средства только делают волосы тоньше и замедляют их рост. Блеск волос Алене помогают сохранить натуральные масла.
Есть люди с которыми Вы теряете и время...И есть те, с которыми Вы теряете чувство времени... ❤ #instagram#длинныеволосы#longhair#rapunzel#длиннаякоса#красивыедевушки#topgirls#odessagram#одесса#длиннаякоса#рапунцель#аленакрасадлиннаякоса#длинныеволосыукраина#длинныеволосыодесса#волосыодесса#superlonghair#sexiesthair#hairdiva#reallylonghair#instahair#longhairdontcare#hairstyle#hairfashion#famouspeople#starlife#verylonghair#hairstyles#рапунцельукраина#rapunzelukraine#longhairbeauty#hairinspiration
Обладательнице шикарных волос нравится, когда ее сравнивают с Рапунцель.
"Увижу - поверю", - сказал человек. "Поверишь - увидишь", - сказала Вселенная.❤ #instagram#длинныеволосы#longhair#rapunzel#длиннаякоса#красивыедевушки#topgirls#odessagram#одесса#длиннаякоса#рапунцель#аленакрасадлиннаякоса#длинныеволосыукраина#длинныеволосыодесса#волосыодесса#superlonghair#sexiesthair#hairdiva#reallylonghair#instahair#longhairdontcare#hairstyle#hairfashion#famouspeople#starlife#verylonghair#hairstyles#рапунцельукраина#rapunzelukraine#longhairbeauty#hairinspiration
Мама Алены всегда говорила дочери, что красота женщины в ее волосах.
Если тебе скажут, что мечты не сбываются - не верь. Они сбываются, если за них бороться.❤ #instagram#длинныеволосы#longhair#rapunzel#длиннаякоса#красивыедевушки#topgirls#odessagram#одесса#длиннаякоса#рапунцель#аленакрасадлиннаякоса#длинныеволосыукраина#длинныеволосыодесса#волосыодесса#superlonghair#sexiesthair#hairdiva#reallylonghair#instahair#longhairdontcare#hairstyle#hairfashion#famouspeople#starlife#verylonghair#hairstyles#рапунцельукраина#rapunzelukraine#longhairbeauty#hairinspiration
Алена утверждает, что ее волосы - это ее «личность», и без них она не была бы собой.
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В соцсетях Алена популярна. Мужчины со всего мира мечтают познакомиться с ней. Но ее сердце занято мужем.
"Не слов, чтобы описать красоту", "Алена, мне нужно сделать тебя своей женой", "Королева", - пишут ей в Instagram.
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Предлагаем вам также полюбоваться на девушку с длинными волосами по имени Сидорова Анастасия. Она утверждает, что у нее лучшие волосы в "российском Интернете". Глядя на ее гриву, нам сложно поспорить с ней!
Если вы думаете, что мои волосы всегда такие гладкие и блестящие, вы ошибаетесь. ⠀ На состояние волос огромное влияние оказывают правильные средства. Это значит грамотно подобранные шампунь и маска из качественного хорошего сырья. ⠀ Не для кого не секрет, что я работаю над созданием такого «правильного» набора. Помните, как я проверяю качество образцов? Тестирую на себе абсолютно все выпущенные варианты. Порой мне кажется, что я уже на глаз могу определить хорошее средство передо мной или нет. ⠀ Опыт, как ни крути.🤗 ⠀ Идеального шампуня добиться нелегко. Мои волосы повидали много версий, почти все оставляли желать лучшего. Например, в прошлый раз уже в процессе мытья головы я поняла, что не смогу потом расчесаться. Шампунь оказался очень агрессивным, плохо промыл голову. Надеялась, что маска исправит ситуацию, но и она оказалась ужасной. После сушки я получила не волосы, а мочалку из волос. ⠀ Зрелище еще то... ☹️ ⠀ Вчера опробовала новый образец шампуня. И, аллилуйя! Кажется, он очень хорош. Я словно сходила в салон. Волосы ухоженные, сияющие и здоровые! ⠀ Замечаете ли вы, как меняются волосы в зависимости от используемых средств?
Женщины с длинными волосами всегда приковывают внимание. А вы бы хотели завести длинные локоны?