Настоящая Рапунцель! Как выглядит девушка, которая не стригла волосы 28 лет

Но есть на свете очень терпеливые женщины, которые несмотря ни на что, не идут к парикмахеру. Знакомьтесь, это Алена Кравченко из Украины. Ей 33 года, и она не стриглась 28 лет. Теперь дама может похвастаться двухметровой гривой.

Алена - успешная бизнес-вумен и мама двоих детей. Она гордится своими волосами и делится секретом их красоты.

Женщина любит ухаживать за своими волосами. При этом она моет их раз в три недели, так как считает, что шампуни и другие средства только делают волосы тоньше и замедляют их рост. Блеск волос Алене помогают сохранить натуральные масла.

Обладательнице шикарных волос нравится, когда ее сравнивают с Рапунцель.

Мама Алены всегда говорила дочери, что красота женщины в ее волосах.