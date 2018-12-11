Семь неожиданных мест, где вы постоянно забываете убрать

Есть люди, которые очень любят убирать. Они протирают все закоулки своего дома от пыли, чистят до блеска все кастрюли и не забывают пылесосить под диваном. Есть и такие люди, которые ненавидит уборку и делают ее нерегулярно. Но тех и других объединяет одно, они забывают убирать эти семь мест, fabiosa.ru.
Места, которые вы забываете убирать
1. Плинтусы и стены
Пыль оседает не только на горизонтальных поверхностях, но и на вертикальных. Стены нужно регулярно пылесосить, а плинтусы протирать влажной тряпкой, как бы вам ни было лень нагибаться.
2. Шторка для душа
Мы чистим и дезинфицируем раковины, ванны, унитазы, кафель. Но о шторке для душа почему-то многие забывают. Но ведь именно она из-за нечастой санобработки является одним из самых опасных источников инфекции. Теплая влажная среда и частички грязи способствую размножению грибковых бактерий.
Выбирайте шторки для душа на тканевой основе, они более безопасны. Также стирайте их раз в месяц при температуре 80 градусов. Оставляйте дверь в ванную открытой, чтобы шторка лучше сохла.
3. Вентиляция
На вентиляцию мало кто обращает внимание, а зря. Она очень часто забивается пылью. Поэтому ее нужно регулярно чистить.
4. Комнатные растения
Устраивайте своим комнатным растениям периодически душ с холодной водой. Только смотрите не заливайте грунт. Протрите листья влажной тканевой салфеткой. Некоторые даже используют фен с холодным воздухом, чтобы сдуть пыль.
5. Выключатели света
Хотя ваши выключатели могут не выглядеть грязными, на них скапливается очень много бактерий. Регулярно вытирайте их и дезинфицируйте.
6. Унитаз с обратной стороны
Как часто вы вытираете унитаз с обратной стороны? Может уже пора начать? Там ведь тоже оседает пыль и бактерии.
7. Аксессуары для ванной
Вымойте держатель для щеток и мыльницу. Долой бактерии! Да и саму зубную щетку можно регулярно окунать в кипяток для дезинфекции.
Эти вещи и места хозяйки очень часто забывают регулярно вымывать. Сохраните себе этот список как напоминание. И с подругами поделитесь!