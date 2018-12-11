Семь неожиданных мест, где вы постоянно забываете убрать

Места, которые вы забываете убирать

1. Плинтусы и стены

Пыль оседает не только на горизонтальных поверхностях, но и на вертикальных. Стены нужно регулярно пылесосить, а плинтусы протирать влажной тряпкой, как бы вам ни было лень нагибаться.

2. Шторка для душа

Мы чистим и дезинфицируем раковины, ванны, унитазы, кафель. Но о шторке для душа почему-то многие забывают. Но ведь именно она из-за нечастой санобработки является одним из самых опасных источников инфекции. Теплая влажная среда и частички грязи способствую размножению грибковых бактерий.

Выбирайте шторки для душа на тканевой основе, они более безопасны. Также стирайте их раз в месяц при температуре 80 градусов. Оставляйте дверь в ванную открытой, чтобы шторка лучше сохла.

3. Вентиляция

На вентиляцию мало кто обращает внимание, а зря. Она очень часто забивается пылью. Поэтому ее нужно регулярно чистить.

4. Комнатные растения

Устраивайте своим комнатным растениям периодически душ с холодной водой. Только смотрите не заливайте грунт. Протрите листья влажной тканевой салфеткой. Некоторые даже используют фен с холодным воздухом, чтобы сдуть пыль.

5. Выключатели света

Хотя ваши выключатели могут не выглядеть грязными, на них скапливается очень много бактерий. Регулярно вытирайте их и дезинфицируйте.

6. Унитаз с обратной стороны

Как часто вы вытираете унитаз с обратной стороны? Может уже пора начать? Там ведь тоже оседает пыль и бактерии.

7. Аксессуары для ванной

Вымойте держатель для щеток и мыльницу. Долой бактерии! Да и саму зубную щетку можно регулярно окунать в кипяток для дезинфекции.