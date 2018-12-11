Откровенное признание Елены Малышевой: «Лучше не есть, не пить, чем ходить старой морщинистой бабкой.»

57-летняя Елена Малышева сделала откровенное признание: многие годы она сохраняет молодость благодаря уколам красоты и инъекциям ботокса. Об этом ведущая шоу «Жить здорово!» рассказала во время интервью на Youtube-шоу «Эмпатия Манучи» Вячеслава Манучарова, lady.mail.ru.
Я делаю и ботокс, и [уколы] гиалуроновой кислотой, это так называемые филлеры, - призналась Елена Малышева
В ответ на вопрос, как долго Малышева прибегает к этим процедурам, она ответила: «Боже, я это делаю уже не знаю, сколько лет. Лет если не 20, то 19».
Я считаю, что если у тебя есть возможность не стариться, зачем стариться? Лучше не есть, не пить, чем ходить старой морщинистой бабкой. Я далека от идеи, что мои морщины — это лучшее, что я заработала, - сказала Елена Малышева.
В то же время Елена отметила, что благодаря работе не успевает зацикливаться на своей внешности и не рефлексирует по поводу морщин.
Напомним, ранее телеведущая поразила публику своей чудом изменившейся внешностью, а также резко похудела.