Вт, 11.12.2018

Продукты, которые помогут унять головную боль

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Боль. Фото иллюстративное.

ФОТО: Panther Media/Scanpix

Головная боль - неприятное явление, которое хотя бы раз, но испытывал каждый взрослый человек. Причины могли быть разными: давление, длительное пребывание на холоде, травма, обезвоживание. Если головная боль для вас - нечастый гость, то это прекрасно, но, если вы страдаете от нее с определенной регулярностью, то это уже повод заняться своим здоровьем, пишет fabiosa.ru.

Для начала уточним, что мигрень - неврологическое заболевание, для которого характерна длительная или эпизодическая сильная головная боль. В таком случае необходимо проконсультироваться с врачом, чтобы узнать все подробности своей проблемы, но есть и то, что вы можете дополнительно сделать сами - повлиять на свою боль правильным рационом питания.

Какие продукты могут вызвать головную боль

  • Молочные продукты.
  • Цитрусовые.
  • Арахис.
  • Помидоры.
  • Яблоки.
  • Лук.
  • Кукуруза.
  • Бананы.
  • Молочный шоколад.
  • Кофе.
  • Алкоголь.

Эти продукты не под запретом, просто попробуйте минимизировать их употребление, чтобы проверить связана ли ваша головная боль с их количеством. 

Какие продукты помогут облегчить головную боль

  1. Черный шоколад. Он содержит большое количество магния, который помогает расслаблять мозг и улучшает сон. 
  2. Инжир. Калий в сочетании с другими электролитами помогает организму бороться с воспалением. Электролиты также необходимы для борьбы с обезвоживанием, которое не желательно для людей с мигренью. 
  3. Морковь и сладкий картофель содержат бета-каротин и другие питательные вещества с противовоспалительными свойствами.
  4. Капуста кале богата магнием, который, как мы уже сказали, благоприятно борется с мигренью.
  5. Вода. Многие люди не употребляют за день достаточное количество воды, а обезвоживание - один из самых сильных триггеров для мигрени. 
  6. В свой рацион также стоит добавить оранжевые, желтые и зеленые овощи, рис (особенно коричневый), вишни, клюкву, кленовый сироп.

Не секрет, что правильное питание - залог хорошего здоровья, ведь хороший рацион позволяет избежать множества заболеваний. Будьте внимательны к себе и не провоцируйте головную боль нежелательными продуктами!

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