Продукты, которые помогут унять головную боль

Головная боль - неприятное явление, которое хотя бы раз, но испытывал каждый взрослый человек. Причины могли быть разными: давление, длительное пребывание на холоде, травма, обезвоживание. Если головная боль для вас - нечастый гость, то это прекрасно, но, если вы страдаете от нее с определенной регулярностью, то это уже повод заняться своим здоровьем, пишет fabiosa.ru.