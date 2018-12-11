Письмо читательницы: что делать, если я ненавижу детей, а муж хочет ребенка?

31-летняя Екатерина задалась вопросом «Что делать, если я ненавижу детей, а муж хочет ребенка?»
Не сильно рассчитываю на то, что кто-то или что-то может мне помочь, но и хуже не станет, если спрошу. Проблема в том, что я замужем за самым замечательным и любимым мужчиной, но не хочу иметь детей, а он хочет. От одного разговора о детях мне плохо на физическом уровне, и я не могу нормально функционировать следующие три дня. Я понимаю, что это не нормально, но меня начинает воротить даже от мысли, что к нам в гости придут друзья с маленькими детьми. Это просто пытка для меня слышать детские визги и неразборчивую речь, и при этом сохранять лицо и типа этому хотя бы из вежливости умиляться. Ничего, что связано с детьми, не вызывает у меня ни то, что умиления, даже просто терпимости не вызывает.
А муж хочет детей. Я очень люблю мужа, очень, я не могу передать. Но это его желание иметь ребенка, о котором он вспоминает все чаще, это просто убивает меня. Я бы себе проще ногу отпилила или отдала ему почку, если б надо было, но существовать вместе с ребенком – это уже не жизнь для меня, это существование, я не выдержу этого. Другого мужа мне не надо, но, когда заходит разговор о детях, у меня сразу в голове два варианта – выйти в окно сразу, или все-таки попробовать родить и выйти в окно потом. Что бы вы выбрали – перешагнуть через себя и, вероятнее всего, жить с ребенком через силу и через не могу, или?..
Помогите, пожалуйста, девушке разобраться с этим вопросом. Оставляйте свое мнение в комментариях! Ведь согласитесь, подобная ситуация может возникнуть в любой семье, особенно в наше время!