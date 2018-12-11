Письмо читательницы: что делать, если я ненавижу детей, а муж хочет ребенка?

Не сильно рассчитываю на то, что кто-то или что-то может мне помочь, но и хуже не станет, если спрошу. Проблема в том, что я замужем за самым замечательным и любимым мужчиной, но не хочу иметь детей, а он хочет. От одного разговора о детях мне плохо на физическом уровне, и я не могу нормально функционировать следующие три дня. Я понимаю, что это не нормально, но меня начинает воротить даже от мысли, что к нам в гости придут друзья с маленькими детьми. Это просто пытка для меня слышать детские визги и неразборчивую речь, и при этом сохранять лицо и типа этому хотя бы из вежливости умиляться. Ничего, что связано с детьми, не вызывает у меня ни то, что умиления, даже просто терпимости не вызывает.