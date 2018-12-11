Разбираемся: где прячутся скрытые калории или почему ты не можешь похудеть?

Даже девушки, которые считают калории после каждого приема пищи, могут забывать о скрытых калориях, а они способны кардинально поменять общую картину. Чаще всего они прячутся в блюдах, точный состав которых ты не знаешь, например, ужиная у друзей или в ресторане. В итоге ты думаешь, что вложилась в предписанную норму, но получается совсем иначе. Результат – набор веса вместо желанного похудения.

Одна из распространенных ошибок при похудении – не обращать особого внимания на соусы, которыми заправляешь салат, добавляешь к мясным и рыбным блюдам. Даже овощной салат из огурцов, капусты и томатов в сочетании с калорийным соусом станет настоящей бомбой замедленного действия для твоей фигуры. Забудь о майонезе, кетчупе, горчичном и любом другом соусе, если хочешь похудеть. С этого дня для заправки блюд ты используешь только йогурт с низким процентом жирности и растительные масла.

Тебя уже давно мучает вопрос: «Что же делать, я не могу похудеть?» Еще раз пересмотри свое меню и правильно подсчитывай количество калорий, не забывая о перекусах и полдниках. Контролируй количество калорий даже в «правильной» еде, так как она запросто может быть полезной, но при этом высококалорийной. Сюда относятся растительные масла, орехи, сухофрукты, мед, гранола или батончики из мюсли.

Еще одна ошибка в похудении – игнорировать термическую обработку блюд. Например, обжаривание в масле – худший и наиболее калорийный вариант приготовления, который мгновенно увеличивает количество калорий в блюде где-то в три раза. Отдавай предпочтение тушению, запеканию, варке или приготовлению на пару – эти варианты термической обработки предусматривают наименьшее количество жиров.

Еще один коварный враг нашей фигуры – скрытый сахар, который можно найти даже в абсолютно неожиданных блюдах. Сахар производители добавляют в магазинные йогурты, соусы, несладкую выпечку, фастфуд, пакетированные соки и газировки, поэтому от этих продуктов советуем держаться подальше.

Худеем правильно и четко понимаем, что мы кладем в рот – только в этом случае результат не заставит себя ждать. Старайся чаще готовить самостоятельно, чтобы быть уверенной в составе своих блюд на все 100%. Если такой возможности нет, обрати внимание на различные сервисы доставки полезной еды на дом.