Женщины, увеличившие грудь, рискуют заработать опасные болезни: импланты надо регулярно менять

Оказалось, женщины с силиконовыми имплантами чаще сталкивались с редкими аутоиммунными заболеваниями: синдромом Шегрена, склеродермией, ревматоидным артритом. К тому же у них в четыре раза был повышен риск меланомы, передают Fakty.

Также эксперты говорят, что при установке силиконовых имплантов выше риск хирургических осложнений, например, образование рубцов или капсулы. Однако солевые импланты имеют немало недостатков, среди которых ощущение переливания жидкости. Они не обладают мягкостью и памятью формы, поэтому морщатся и смещаются.

Сегодня проходят клинические испытания импланты нового поколения — титановые. Такие протезы тоже наполняются силиконом, но их наружная оболочка покрыта тончайшим слоем титана. Титановый имплант не вызывает воспаления, аллергии или реакции отторжения.

А японские специалисты предлагают пересаживать в ткани молочных желез жировые клетки с живота или бедер женщины, смешанные со стволовыми клетками. Ведь собственные клетки женщины не будут отторгаться. К тому же при использовании такой методики есть возможность увеличить грудь, но уменьшить другие части тела — живот и бедра.

Кстати, возможна индивидуальная непереносимость имплантов. Кроме того, послеоперационная реабилитация длительная — иногда продолжается до полугода. После операции по увеличению груди может уменьшиться чувствительность молочных желез. Также импланты осложняют диагностику рака. Чем больше размер имплантов, тем тяжелее обнаружить опухоль молочной железы.

Важно знать: любые импланты, даже самые качественные, надо время от времени менять. Считается, что срок жизни имплантов — примерно десять—пятнадцать лет. Если импланты долго находятся в организме, могут возникать боли в груди, атрофия тканей и даже токсический шок.

Так что перед тем, как решиться на операцию, нужно хорошо подумать. Необходимо также тщательно подойти к выбору клиники, хорошо изучив информацию о медучреждении, конкретных врачах, моделях имплантов.

Важно убедиться, что клиника и материалы, с которыми она работает, имеют все необходимые сертификаты, а хирург и медперсонал — необходимую квалификацию.