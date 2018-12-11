Топ-5 идеальных колготок для корпоратива: советы стилиста в актуальном видео

Колготки могут, как очень сильно испортить образ, так и улучшить его.

Это знает почти каждая женщина, но как не ошибиться и сделать правильный выбор, об этом расскажет персональный стилист Дарья Трофимова в своем видеоблоге.

Топ-пять удачных вариантов колготок для корпоратива:

Тонкие полупрозрачные черные колготки: они предназначены именно для вечернего выхода и идеально скорректируют вашу ногу. Гороховый принт на полупрозрачных черных колготках: такой вариант идеально подойдет ногам любой формы и придаст пикантность вашему образу. Леопардовый принт на колготках: это один из самых популярных принтов, но подходит он только лишь молоденьким девушкам, обладательницам изящных худеньких ножек. Черные колготки в сетку: такой вариант колготок особенно хорошо подойдет для корпоратива в стиле ретро. Тут главное не ошибиться с качеством, ведь при надевании некачественных колготок в сетку, можно получить одну большую дырку. Также, если вы отдаете предпочтение ботильонам, а не туфлям, данный вариант будет уместнее всего. Колготки с утяжкой: это необходимая вещь в гардеробе каждой женщины. Очень важно чтобы на талии таких колготок была силиконовая пропитка, которая не даст колготкам собираться в области живота.

Телесные кольготки сейчас не в тренде. Но без них не обойтись, если речь идет об официальных или деловых мероприятиях. При выборе телесных колготок главное убедиться в том, что они матовые, а их оттенок хорошо сочетается с вашей кожей.

Ну и главное правило - колготки для вечернего образа не должны быть плотнее чем 40 ден.