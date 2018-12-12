Варианты причесок на Новый год на длинные, средние и короткие волосы

Считаем дни до Нового года и начинаем накручивать волосы разной длины уже сейчас! Тренировка еще никому не мешала, пишет lady.mail.ru.
Прически для длинных волос
Волны
Прическа на все времена, которая пережила некоторую эволюцию. Сейчас размер волны зависит прежде всего от окрашивания или бликов на волосах.
К примеру, при балаяже (техника с мягким перетеканием темных оттенков в светлые) волны играют на световых контрастах и эффективно подчеркивают окрашивание. «Цементировать» укладку гелем с сильной фиксацией и полностью обездвиживать волосы уже немодно, а вот добавить легкую небрежность и помочь себе с помощью мусса или спрея — это уже ближе к нашей реальности.
И разумеется, эта прическа подойдет и на среднюю длину. Кстати, балаяж — это не только о естественных цветах. К примеру, сейчас актуальны ванильно-лиловые или вишнево-красные пряди.
Небрежная коса
Все умеют делать косу, тем более когда не нужно убирать все пряди в прическу, а можно дать им «вольную», выпустив несколько прядей у лица и из самой косы.
Яркое дополнение — цветные пряди. Ладно, шутка! Для насыщенности необязательно перекрашивать волосы. Современная мода (и выбор аксессуаров) позволяет дополнить укладку цветными заколками. Согласись, издалека выглядит как россыпь драгоценных камней.
Высокий пучок
Небрежность — один из трендов сезона (хоть мы можем согласиться не со всеми неаккуратными прическами звезд). Уверены, с высоким пучком ты экспериментировала всю жизнь (если обзавелась длинными волосами не вчера, конечно), так что вот еще один шанс проявить фантазию и пристроить все те заколки, которые ты копила всю жизнь. Ага, ты все правильно поняла: они снова на пике популярности.
Прически для волос средней длины
Ракушка
Прическа, которая визуально создает объем (держим пари, никто не догадается, какая длина спрятана под «панцирем»). Сначала нужно выпрямить волосы, сделать начес, затем — переплести крест-накрест между собой центральные и боковые пряди. Чтобы все держалось, закрепи все лаком и невидимками.
Сегодня покажу вам прическу с первого урока курса - «Ракушка» Готовим волосы: 💆🏻♀️Гофре + сухой шампунь 🤦🏻♀️Начёс «кирпичиками» в теменной, височной и верхней затылочной зонах. 💆🏻♀️Раскладка начёса веерами и формирование округлой формы головы. 💆🏻♀️Тянем структуру в том порядке и стиле в, котором вам нравится. Не забывайте - на темных волосах не мельчим, только крупные элементы. На блондинках можно поиграться, будет видно и вблизи и издалека. В любом случае, элементы должны быть красивыми и чистыми. 💆🏻♀️Выбираем центральную прядь из теменной, верхней затылочной зоны (можно её разделить на 2 части) и крепим плоско невидимками каждую часть в центральной части затылка, далее подсоединяем боковые височные пряди также к центру затылка. 💆🏻♀️Свободную нижнюю часть, которую воздушно начесываем и фиксируем лаком. 💆🏻♀️Затем зачесываем волосы на одну сторону и создаём вертикальную базу для ракушки из невидимок, закреплённых крест накрест. 💆🏻♀️Далее закручиваем оставшиеся начёсанные волосы в ракушку и фиксируем невидимками. ⠀ Полезен пост? Тогда жду ваш ❤️ ⠀ #hair #hairstyle #hairstylist #nathaliemelnique #bride #bridalhair #bridalaccessories #accessories #hairaccessories #hairpiece #стилисткишинев #стилистмолдова #визажистмолдова #визажисткишинев #стилиствизажист #индивидуальноеобучение #ракушка
Для темных волос можно выбрать крупные заколки, заметные из космоса, а для светлых бери менее броские украшения.
Валик
Одна из любимых причесок Грейс Келли точно подойдет для праздничной вечеринки, особенно если валик (то есть сквозной пучок) украшен черной ленточкой. Тот случай, когда не нужно иметь шикарную копну волос, чтобы сделать что-то стильное.
К такой прическе определенно подойдут крупные украшения, стрелки и шоколадная помада. Неплохая идея макияжа на Новый год, как и эти 7 вариантов.
Прически для коротких волос
Небрежные волны
А вот и не ждали! Оказывается, волны пойдут и для пикси и будут смотреться не менее женственно, чем на длинных волосах.
Выбирай под укладку что-нибудь яркое из косметических средств: глаза и губы точно не должны исчезать в таком образе (а вот к кольцу в носу не обязываем).
Взрыв
Более бунтарский образ для смелых героинь. Такой «шухер» был популярен еще в 90-х, а учитывая, что мы по ним ностальгируем сегодня, воск из 9-го класса вполне пригодится.
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