Варианты причесок на Новый год на длинные, средние и короткие волосы

Прически для длинных волос

Волны

Прическа на все времена, которая пережила некоторую эволюцию. Сейчас размер волны зависит прежде всего от окрашивания или бликов на волосах.

К примеру, при балаяже (техника с мягким перетеканием темных оттенков в светлые) волны играют на световых контрастах и эффективно подчеркивают окрашивание. «Цементировать» укладку гелем с сильной фиксацией и полностью обездвиживать волосы уже немодно, а вот добавить легкую небрежность и помочь себе с помощью мусса или спрея — это уже ближе к нашей реальности.

И разумеется, эта прическа подойдет и на среднюю длину. Кстати, балаяж — это не только о естественных цветах. К примеру, сейчас актуальны ванильно-лиловые или вишнево-красные пряди.

Небрежная коса

Все умеют делать косу, тем более когда не нужно убирать все пряди в прическу, а можно дать им «вольную», выпустив несколько прядей у лица и из самой косы.

Яркое дополнение — цветные пряди. Ладно, шутка! Для насыщенности необязательно перекрашивать волосы. Современная мода (и выбор аксессуаров) позволяет дополнить укладку цветными заколками. Согласись, издалека выглядит как россыпь драгоценных камней.

Высокий пучок

Небрежность — один из трендов сезона (хоть мы можем согласиться не со всеми неаккуратными прическами звезд). Уверены, с высоким пучком ты экспериментировала всю жизнь (если обзавелась длинными волосами не вчера, конечно), так что вот еще один шанс проявить фантазию и пристроить все те заколки, которые ты копила всю жизнь. Ага, ты все правильно поняла: они снова на пике популярности.

Прически для волос средней длины

Ракушка