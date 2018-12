Большая галерея: красивая публика собралась на самом модном мероприятии в центре Таллинна

Организаторы мероприятия, коллаборационное агентство First Fashion House позаботились об интересной программе для гостей. Все началось с приятной коктейльной части, где гости угостились потрясающе вкусным шампанским “Принцесса” от известного эстонского бренда Nudist Drink, подобранного специально для показа.

Во время коктейльной части у гостей было время пофотографироваться и пообщаться с партнерами мероприятия, поддержавшими идею Miracle Fashion Show. Отдельный стенд был посвещен продукции дебютирующего дизайнера Art of Ikigai, созданного фен шуй художником Майей Блиндер. Там были представлены изделия с роскошными золотыми принтами “Пара Карпов” из коллекции, которую Art of Ikigai демонстрировал на Miracle Fashion Show.

Вслед за коктейльной частью состоялся красивый показ новой business casual коллекции стилиста Анны Алексеевой в сочетании с футболками и рубашками от Art of Ikigai. Эта потрясающая коллаборация стилиста и фен шуй художника показала стильное решение для вещей с принтами в рамках бизнес реалий. Тем более, что принт “Пара Карпов” приносит удачу в карьере, самореализации и успешные партнерства своим обладателям. Однако, “Пара Карпов” - это только один из восьми принтов, созданных Art of Ikigai - полная коллекция будет продемонстрирована уже в начале 2019 года под организацией First Fashion House.