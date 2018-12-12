Галерея: самые красивые люди Таллинна собрались на грандиознейшей модной вечеринке!

Веселый смех, угощения, шампанское, красивые гости и приятные сюрпризы - вот, что ожидало гостей н этом модном мероприятие!

Стилист Анна Алексеева и бренд Art of Ikigai продемонстрировали совместный показ business casual коллекции рубашек с эксклюзивным принтом ручной работы. Дизайнеры порадовали гостей стильными образами с использованием особого фен шуй принта, специально подобранного для коллекции.

Еще больше волшебства в Miracle Fashion Show добавил известный иллюзионист Дмитрий Зорин, который удивил гостей неожиданными трюками.

И это еще не все!