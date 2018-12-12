Ср, 12.12.2018
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  • Галерея: самые красивые люди Таллинна собрались на грандиознейшей модной вечеринке!

Галерея: самые красивые люди Таллинна собрались на грандиознейшей модной вечеринке! А вы там были?

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Декабрь 2018 богат на яркие события в Таллинне. Одно из них - Miracle Fashion Show, которое состоялось буквально вчера в Radisson Blu Sky Hotel.

Веселый смех, угощения, шампанское, красивые гости и приятные сюрпризы - вот, что ожидало гостей н этом модном мероприятие!

Стилист Анна Алексеева и бренд Art of Ikigai продемонстрировали совместный показ business casual коллекции рубашек с эксклюзивным принтом ручной работы. Дизайнеры порадовали гостей стильными образами с использованием особого фен шуй принта, специально подобранного для коллекции.

Еще больше волшебства в Miracle Fashion Show добавил известный иллюзионист Дмитрий Зорин, который удивил гостей неожиданными трюками. 

И это еще не все!

Смотри галереию этого модного вечера и будь в курсе событей!

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