Галерея: самые красивые люди Таллинна собрались на грандиознейшей модной вечеринке!

Декабрь 2018 богат на яркие события в Таллинне. Одно из них - Miracle Fashion Show, которое состоялось буквально вчера в Radisson Blu Sky Hotel.
Веселый смех, угощения, шампанское, красивые гости и приятные сюрпризы - вот, что ожидало гостей н этом модном мероприятие!
Стилист Анна Алексеева и бренд Art of Ikigai продемонстрировали совместный показ business casual коллекции рубашек с эксклюзивным принтом ручной работы. Дизайнеры порадовали гостей стильными образами с использованием особого фен шуй принта, специально подобранного для коллекции.
Еще больше волшебства в Miracle Fashion Show добавил известный иллюзионист Дмитрий Зорин, который удивил гостей неожиданными трюками.
И это еще не все!
Смотри галереию этого модного вечера и будь в курсе событей!