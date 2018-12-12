Необычный гороскоп: тотемное насекомое по знаку Зодиака

Овен – оса

Оса наделена огненной энергии и она передает эту силу своему обладателю. Это делает Овнов быстрыми в принятии решений, но весьма импульсивными. Чтобы избежать проблем, составляйте планы на будущее.

Телец – шмель

Шмель хоть и огромный, и шумный, но не опасный. Это тотемное насекомое символизирует ценности и богатые нравственные устои. Но только благодаря трудолюбию и победе над собой шмелей ждет колоссальный успех.

Близнецы – бабочка

Бабочка обладает уникальным жизненным циклом из-за этого во многих культурах считается символом перерождения и обновления! Кому повезло находиться под бризом этих изящных взмахов бабочки, свойственна коммуникабельность и оригинальность. Но бабочкам весьма грустно одним, так что им жизненно нужны друзья.

Рак – водяной жук

Водяные жуки - крепкие ребята благодаря своему панцирю, во многих культурах их считали символом защиты! Те, кому покровительствует данное насекомое, очень успешны в любовных делах, также их отличает завидная самостоятельность, которая влияет на формирование сильной, независимой личности.

Лев – божья коровка

Божья коровка — это символ солнца и успеха в любовных делах. Так что, рожденные под этим знаком, склонны к приключениям, карьерному росту и к завидной успешности у противоположного пола.

Дева – кузнечик

Кузнечик благодаря своим музыкальным способностям является символом «поэзии земли». Люди с этим тотемом легко подмечают самые мелкие детали и анализируют информацию. А еще они верные партнеры в бизнесе и в отношениях.

Весы – цикада

Цикада — это вечная молодость, так как она питается свежей утренней росой. Хоть Весы вечно сомневается, но цикада дарит им тонкий эстетический вкус. Мир они воспринимают больше чувственно, чем аналитически. Отлично создают умиротворяющую атмосферу и выгоняют из нее все грубое и неприятное.

Скорпион – паук

Символ творения и мудрости. Если человек-паук осознает свою силу и направит ее на манипуляцию другими личностями - это сильно подпортит жизнь окружающим. Но, если направит энергию на создание чего-то прекрасного, то может стать духовным целителем.

Стрелец – богомол

Подобно богомолу, Стрельцы терпеливы и точны. Они умны и благодаря внутренней философии весьма оптимистично относятся к неудачам. Это не выбивает их из колеи, они продолжают четко и эффективно добиваться поставленных целей.

Козерог – пчела

Пчела — это четкая иерархия и дисциплина. Пчела - труженик, помогает добиться успеха в работе и в карьере, и придает сил Козерогу, подобно витальному, медовому нектару.

Водолей – светлячок

Насекомое, которое несет свет в своей естественной среде обитания. Так же и Водолеи со своим альтруистическим подходом к жизни несут свет окружающим людям. Своими идеями они рассеивают тьму и помогают обществу становиться лучше!

Рыбы – стрекоза

Стрекоза наделяет Рыб мистичностью, они замкнуты в себе, но внутри у них полно энергии и благодаря своей развитой сенситивности, они ощущают то, что другим почувствовать не дано.