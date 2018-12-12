Пять женских парфюмов, которые бьют рейтинги продаж уже много лет

Chanel N°5, Chanel

Начнем, пожалуй, с самого известного и легендарного парфюма. Пудрово-цветочный аромат в свое время стал именем нарицательным для всех женщин. Ели верить легенде, духи были созданы по просьбе Коко Шанель парфюмером Эрнестом Бо. Своенравному дизайнеру пришелся по душе лишь пятый аромат из всех представленных, благодаря чему и появилось название. Хотя элегантный парфюм предназначался скорее для зрелых женщин, воспользоваться им стремились и совсем юные девушки. Но, несомненно, самой пикантной частью истории духов является фраза, сказанная Мэрилин Монро во время одного из интервью. На смелый вопрос о том, в чем она ложится спать, актриса ответила не менее пикантно: “Несколько капель Chanel Nº 5”.

J’adore, Dior

“Жидкое золото” в оригинальном флаконе обожают многие. Фруктово-цветочная композиция придает образу энергичности и смелости и продумана до мелочей. Аромат не зря пришелся по душе Пенелопе Крус, Шарлиз Терон и Кире Найтли.

Classique, Jean Paul Gaultier

Этот парфюм невозможно не заметить благодаря соблазнительному флакону в виде женской фигурки в корсете. В 90-е года мужчины стояли в очередях, чтобы приобрести интересную новинку для любимой. Восточный цветочный аромат соблазняет и раскрывает чувственность обладательницы, поэтому неудивительно, что духи до сих пор пользуются неплохим спросом.

Opium, Yves Saint Laurent

Парфюм с пьянящим названием и флаконом в форме японской шкатулки обладает каким-то магнетическим действием. Ему 41, и он не собирается на пенсию. Название духов до сих пор вызывает смешанные эмоции. Но в 1977, году своего появления, это вызвало настоящий фурор и даже негодование общества. Что, впрочем, не помешало новинке найти своих поклонников. Сейчас найти оригинальную композицию парфюма достаточно трудно, ведь он перевыпускался более 30 раз. Однако поклонникам винтажных ароматов такая задача по силам.

L'ange Noir, Givenchy

По сравнению с остальными, вечерний аромат достаточно юн – ему всего 2 года. Многие считают, что такой парфюм подойдет роковой женщине – стильной, своенравной, уверенной в себе. Похоже, соблазнительный аромат пришелся модницам по душе, так как вскоре создатели выпустили и дневную версию.