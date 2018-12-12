Десять признаков, что ваш ребенок одаренный

Всем родителям хочется, чтобы их дети были самыми умными и талантливыми. Конечно же, они такие и есть для своих пап и мам. Но ведь может так произойти, что из ребенка вырастит второй Моцарт или Эйнштейн. Признаки одаренности проявляются уже в детстве, поэтому стоит внимательно наблюдать за ребенком, чтобы выявить их и помочь развить, пишет fabiosa.
Чем отличаются одаренные дети
В разных странах существуют свои определения одаренности. Разнятся и критерии, по которым выделяют будущих гениев среди всех детей. Например, в Америке Национальная ассоциация одаренных детей относит к их числу тех, кто демонстрирует выдающиеся уровни способностей или компетентности в одной или нескольких областях. Таких детей насчитали около 3 миллионов.
Приведем критерии, которые помогут родителям удостовериться, что их сын или дочь одарены талантами в творческой, интеллектуальной, художественной или академической сферах.
1. Очень хорошая память
Одаренные дети способны быстро запоминать и воспроизводить новую информацию.
2. Любят читать
Рано научившись читать, они становятся ненасытными книголюбами. Они с удовольствием готовы читать вслух для друзей, если те также вникают в смысл и содержание.
3. Обширный словарный запас
Говорить сложными предложениями для них нормально и привычно. Они порой даже напоминают учителей.
4. Наблюдательные
Им свойственно обращать внимание на мелочи и повторять их.
5. Любопытные
Окружающий мир им так же интересен, как книги, игрушки. Поэтому будут задавать вопрос за вопросом.
6. Им не скучно одним
Они могут проводить время в одиночестве, не испытывая дискомфорта. Будут спокойно рисовать, строить, читать.
7. Могут анализировать
Они не только быстро усваивают новые знания, но и могут проследить цепочку событий.
8. Погружаются в тему
Если у них появился интерес к отдельной теме или конкретному предмету, то их знания будут глубокими, а достижения значительными.
9. Любят придумывать новое
Во время игр с другими детьми могут придумать новые правила или даже новую игру.
10. Серьезные
Как и все дети, они любят посмеяться и повеселиться, но озорничать не будут. Детские проказы и проделки им не интересны.
Вы нашли у своего ребенка несколько признаков одаренности? Поздравляем! Помогайте ему развивать их и дальше.