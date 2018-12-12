Десять признаков, что ваш ребенок одаренный

Чем отличаются одаренные дети

В разных странах существуют свои определения одаренности. Разнятся и критерии, по которым выделяют будущих гениев среди всех детей. Например, в Америке Национальная ассоциация одаренных детей относит к их числу тех, кто демонстрирует выдающиеся уровни способностей или компетентности в одной или нескольких областях. Таких детей насчитали около 3 миллионов.

Приведем критерии, которые помогут родителям удостовериться, что их сын или дочь одарены талантами в творческой, интеллектуальной, художественной или академической сферах.

1. Очень хорошая память

Одаренные дети способны быстро запоминать и воспроизводить новую информацию.

2. Любят читать

Рано научившись читать, они становятся ненасытными книголюбами. Они с удовольствием готовы читать вслух для друзей, если те также вникают в смысл и содержание.

3. Обширный словарный запас

Говорить сложными предложениями для них нормально и привычно. Они порой даже напоминают учителей.

4. Наблюдательные

Им свойственно обращать внимание на мелочи и повторять их.

5. Любопытные

Окружающий мир им так же интересен, как книги, игрушки. Поэтому будут задавать вопрос за вопросом.

6. Им не скучно одним

Они могут проводить время в одиночестве, не испытывая дискомфорта. Будут спокойно рисовать, строить, читать.

7. Могут анализировать

Они не только быстро усваивают новые знания, но и могут проследить цепочку событий.

8. Погружаются в тему

Если у них появился интерес к отдельной теме или конкретному предмету, то их знания будут глубокими, а достижения значительными.

9. Любят придумывать новое

Во время игр с другими детьми могут придумать новые правила или даже новую игру.

10. Серьезные

Как и все дети, они любят посмеяться и повеселиться, но озорничать не будут. Детские проказы и проделки им не интересны.