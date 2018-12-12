Большая галерея: участницы «Мисс Вселенная» устроили костюмированное шоу - кто-то предстал в образе лося, а кто-то - ананаса!

В Бангкоке уже через несколько дней в 67-ой раз будет выбрана Мисс Вселенная. А несколько дней назад участницы конкурса представили миру свои национальные костюмы, которые были по-настоящему яркими и гламурными.
Костюмы кандидаток на звание красивейшей девушки планеты были вдохновлены цветами флага, природой, едой, мифологией и национальными цветами, представляемой страны.
В конкурсе красоты «Мисс Вселенная» принимают участие представительницы 94-х стран, и он побил рекорд, поставленный в прошлом году, где конкурсанток было 92.
Поскольку участниц из Эстонии в этом году на конкурсе нет, держим кулаки за нашу северную соседку 23-летнюю Алину Воронкову, которая продемонстрировала костюм, вдохновленный Калевалой.
На страничке «Мисс Вселенная» в Instagram появилось видео костюмов участниц, которые больше всего пришлись по душе фанатам! А какой костюм понравился тебе?
Смотри галерею!