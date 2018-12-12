Выявлены черты идеального характера

Психологи из университета Калифорнии в США назвали черты идеального характера человека. Результат их поисков идеального типа личности опубликован в журнале The Cut, пишет medikforum.
Чтобы выявить черты идеального характера человека, живущего в наше время, исследователи провели опрос. В результате ими был сформулирован комплекс психологических особенностей характера, который мы бы назвали идеальным. Ученые охарактеризовали его как Healthy Personality - Здоровая личность.
В их собеседованиях респондентами стали психологи, а также студенты с факультетов психологии. Испытуемым предлагались 30 личностных черт характера, которые они должны были расставить по приоритету. В итоге ученые смогли выяснить, какой характер является идеальным.
«Для идеального характера необходимы три черты: открытое выражение чувств, позитив и прямолинейность», - сообщили авторы проекта.
В целом, по их словам, для психологически здоровой личности характерно выражать эмоции, прямоту, тепло, дружелюбие, уверенность в себе, непосредственность, а также устойчивость к стрессу.
Ученые считают, что характер человека может влиять на здоровье. Имеющиеся научные данные свидетельствуют, что люди, проявлявшие в молодости самодисциплину и организованность, имеют в будущем более выгодную физическую форму, а любопытные личности обладают более высоким IQ.