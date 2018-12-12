Чт, 13.12.2018
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  • Галерея: нравоучения Эвелины Хромченко поразили богатых и красивых женщин Эстонии

Галерея: нравоучения Эвелины Хромченко поразили богатых и красивых женщин Эстонии

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В среду, 12 декабря, в отеле Hilton Tallinn Park прошел долгожданный мастер-класс эксперта моды Эвелины Хромченко на тему: «Модный сезон весна-лето 2019». Российская телезвезда выступала несколько часов. 

Хочется заметить, что мероприятие было рассчитано на довольно-таки состоятельных жительниц нашей страны, так как цены на билеты были весьма кусачие. На семинар Хромченко пришли многие известные женщины: Лиана Турпакова, Юлия Календа, Беатриче, Елена Поверина и другие. Портал Krasotka.ee собрал подборку цитат неподражаемой Эвелины Хромченко в Таллинне. Читай и учись! 

Эвелина Хромченко, мастер-класс: «Модный сезон весна-лето 2019»

ФОТО: Konstantin Sednev

  1. «Главный цвет сезона 2019 - светлый живой коралл, который напоминает оттенок моркови с молоком». 
  2. «Телесные оттенки, от самых светлых до темно-коричневых, никогда не выходят из моды».
  3. «В повседневной жизни вряд ли кто-то наденет наряд с шахматным принтом, но надев шахматное платье даже без маски или яркого макияжа, вы будете ярким персонажем на любой маскарадной вечеринке».
  4. «Деграде (омбре) всегда пользуется большой популярностью у дизайнеров и выглядит очень деликатно и изыскано». 
  5. «Леопарда очень много в этом сезоне. Крупным женщинам стоит выбирать принт средней величины». 
  6. «В зимнем сезоне популярен змеиный принт любых оттенков, а в следующем сезоне актуальна змея на белом фоне». 
  7. «Стоит выбирать менее сувенирные принты на вещах в азиатском стиле». 
  8. «Укороченные брюки в комплекте с широким плечевым поясом комплиментарно смотрятся только с каблуками, а вот брюки полноценной длины будут хорошо смотреться как с каблуками, так и с кедами». 
  9. «Лубутан!!! Не Лабутен!!!»
  10. «К кюлотам еще не привыкли, а уже пора отвыкать». 
  11. «Самое время достать с чердака джинсы-варенки. Это самое модное, что может быть в грядущем сезоне». 
  12. «Гидрокостюм увидим на многих красавицах в стрит стайл хронике: и на сестрах Кардашян, и на сестрах Хадид».

От Красотки хотим заметить, что если сейчас пройтись по магазинам Таллинна, слова Хромченко о новом сезоне подтвердятся. 

Смотри модную галерею!

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