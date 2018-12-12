Галерея: нравоучения Эвелины Хромченко поразили богатых и красивых женщин Эстонии
12 декабря 2018, 23:02
В среду, 12 декабря, в отеле Hilton Tallinn Park прошел долгожданный мастер-класс эксперта моды Эвелины Хромченко на тему: «Модный сезон весна-лето 2019». Российская телезвезда выступала несколько часов.
Хочется заметить, что мероприятие было рассчитано на довольно-таки состоятельных жительниц нашей страны, так как цены на билеты были весьма кусачие. На семинар Хромченко пришли многие известные женщины: Лиана Турпакова, Юлия Календа, Беатриче, Елена Поверина и другие. Портал Krasotka.ee собрал подборку цитат неподражаемой Эвелины Хромченко в Таллинне. Читай и учись!
От Красотки хотим заметить, что если сейчас пройтись по магазинам Таллинна, слова Хромченко о новом сезоне подтвердятся.
Смотри модную галерею!