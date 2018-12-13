Пт, 14.12.2018
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  • Ничем не хуже звездой матери: 17-летняя дочь Синди Кроуфорд получила звание модель года

Ничем не хуже звездой матери: 17-летняя дочь Синди Кроуфорд получила звание модель года

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Кайя Гербер

ФОТО: LAURENTVU/SIPA/LAURENTVU/SIPA

Британский модный совет (The British Fashion Council) вручил титул «Модель года» дочери американской супермодели Синди Кроуфорд Кайе Гербер. Об этом сообщает The Telegraph.

Церемония награждения British Fashion Awards 2018 состоялось в понедельник, 10 декабря, в Королевском Альберт-холле в Лондоне, сообщяет lenta.ru. Кроме 17-летней Гербер за звание боролись победительница 2017 года, британка Адвоа Абоах, суданско-австралийская модель Адут Акеч, американка Белла Хадид и канадская фотомодель и активистка Винни Харлоу.

Кайя Гербер

ФОТО: SCANPIX

В апреле рекламная кампания французского модного дома Chanel, в которой снялась несовершеннолетняя дочь американской супермодели Синди Кроуфорд, вызвала негативную реакцию пользователей соцсетей. Некоторые посчитали Кайю Гербер слишком молодой, а наряд бренда — чересчур откровенным для ее возраста.

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