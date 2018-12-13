Ким Кардашьян призналась, что ложится спать с макияжем на лице

Став гостьей одного из американских тв-шоу, на вопрос о том, спала ли она когда-либо с макияжем на лице, Ким ответила: "Да, я часто так делаю. Даже на следующий день, если мне надо будет куда-то пойти, я постараюсь аккуратно спать и сохранить макияж до двух дней".