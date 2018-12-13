Ким Кардашьян призналась, что ложится спать с макияжем на лице
13 декабря 2018, 12:30
Американская телезвезда, светская львица и бизнесвумен Ким Кардашьян, которая всегда была известна своим пристрастием к макияжу и уходом за кожей, сделала неожиданное заявление, пишет segodnya.
Став гостьей одного из американских тв-шоу, на вопрос о том, спала ли она когда-либо с макияжем на лице, Ким ответила: "Да, я часто так делаю. Даже на следующий день, если мне надо будет куда-то пойти, я постараюсь аккуратно спать и сохранить макияж до двух дней".
Отметим, что Ким уже несколько лет ведет успешный бизнес в США. Кардашьян развивает собственный бренд косметики KKWBEAUTY, выпуская не только тени, помады и другие средства макияжа, но и линии парфюмов.