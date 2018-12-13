Новый вкус брюссельской капусты: простой и оригинальный рецепт быстрой праздничной закуски

Капуста, вероятно, частый гость на столе многих людей благодаря своим вкусовым качествам и питательной ценности. Из большого разнообразия сортов особенного внимания заслуживает брюссельская: аккуратная, симпатичная и не менее вкусная, чем ее «полноразмерные» аналоги.

Сегодня она широко доступна как в свежем, так и в замороженном виде, вместе с тем ее необходимо уметь выбрать. Лучше отдавать предпочтение плотным некрупным кочанчикам яркого, насыщенного зеленого цвета с прилегающими друг к другу листиками: они немного слаще. На вкусовые качества брюссельской капусты влияют также условия хранения. Для нее отлично подходит темное прохладное место или холодильник. Вот только хранить ее больше 4-х суток не рекомендуется.

Что же из нее приготовить? Есть простой и быстрый рецепт, который придется по вкусу и взрослым, и детям: брюссельская капуста с золотистым изюмом и фисташками. Приготовить это блюдо под силу даже начинающему кулинару, к тому же, весь процесс едва ли займет более получаса.

Вам понадобится:

брюссельская капуста – 450 г;

золотистый изюм – 3 ст. л.;

очищенные нарезанные фисташки – 3 ст. л.;

оливковое масло – 2 ст. л.;

бальзамический уксус (по желанию) – 1 ст. л.;

соль, перец – по вкусу.

Чтобы добиться идеальной текстуры брюссельской капусты (она должна быть хрустящей снаружи и нежной внутри), ее рекомендуют готовить в два этапа: отваривать до полуготовности в подсоленной воде (5-7 минут для свежих плодов и 3 – для замороженных), а уже после доводить до нужного вкуса другими способами (например, запекать). А чтобы избавить от лишней горечи кочанчики большого размера, их изначально лучше слегка обжарить в небольшом количестве масла.

Однако вернемся к нашему блюду.

Подготовленную капусту выложите в смазанную оливковым маслом форму для запекания и отправьте в разогретую до 200 градусов духовку на 15 минут. По истечении этого времени добавьте фисташки, изюм и бальзамический уксус. Тщательно перемешайте массу и запекайте еще 5 минут.