Новый вкус брюссельской капусты: простой и оригинальный рецепт быстрой праздничной закуски

Новогодние и рождественские праздники уже не за горами, а это значит, что множество женщин задумывается о том, что приготовить к праздничному столу, пишет fabiosa.ru. В каждой семье есть своим традиции, в том числе и кулинарные. Но ведь так хочется сделать родным и близким особенный и оригинальный сюрприз, правда?
Капуста, вероятно, частый гость на столе многих людей благодаря своим вкусовым качествам и питательной ценности. Из большого разнообразия сортов особенного внимания заслуживает брюссельская: аккуратная, симпатичная и не менее вкусная, чем ее «полноразмерные» аналоги.
Сегодня она широко доступна как в свежем, так и в замороженном виде, вместе с тем ее необходимо уметь выбрать. Лучше отдавать предпочтение плотным некрупным кочанчикам яркого, насыщенного зеленого цвета с прилегающими друг к другу листиками: они немного слаще. На вкусовые качества брюссельской капусты влияют также условия хранения. Для нее отлично подходит темное прохладное место или холодильник. Вот только хранить ее больше 4-х суток не рекомендуется.
Что же из нее приготовить? Есть простой и быстрый рецепт, который придется по вкусу и взрослым, и детям: брюссельская капуста с золотистым изюмом и фисташками. Приготовить это блюдо под силу даже начинающему кулинару, к тому же, весь процесс едва ли займет более получаса.
Вам понадобится:
- брюссельская капуста – 450 г;
- золотистый изюм – 3 ст. л.;
- очищенные нарезанные фисташки – 3 ст. л.;
- оливковое масло – 2 ст. л.;
- бальзамический уксус (по желанию) – 1 ст. л.;
- соль, перец – по вкусу.
Чтобы добиться идеальной текстуры брюссельской капусты (она должна быть хрустящей снаружи и нежной внутри), ее рекомендуют готовить в два этапа: отваривать до полуготовности в подсоленной воде (5-7 минут для свежих плодов и 3 – для замороженных), а уже после доводить до нужного вкуса другими способами (например, запекать). А чтобы избавить от лишней горечи кочанчики большого размера, их изначально лучше слегка обжарить в небольшом количестве масла.
Однако вернемся к нашему блюду.
- Подготовленную капусту выложите в смазанную оливковым маслом форму для запекания и отправьте в разогретую до 200 градусов духовку на 15 минут.
- По истечении этого времени добавьте фисташки, изюм и бальзамический уксус. Тщательно перемешайте массу и запекайте еще 5 минут.
Эта ароматная и обладающая оригинальным сладковато-соленым вкусом закуска хороша и в горячем, и в холодном виде, а небольшое время приготовления может сделать ее одним из ваших фаворитов. Быть может, в вашей коллекции есть не менее простые и необычные рецепты из брюссельской капусты к праздничному столу и на каждый день? Пожалуйста, поделитесь ими и с нами.