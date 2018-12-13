Не забуду, не прощу: три самых злопамятных знака Зодиака

Каждому знаку зодиака присущи черты характера, которые отличают его от остальных. Астрологи уверены, что расположение звёзд оказывает сильное влияние на наш темперамент, пишет fabiosa.ru.
Все мы время от времени испытываем злость и агрессию, но если одни люди быстро забывают об обидах, другие могут подолгу держать в себе негатив. Какие же знаки зодиака отличаются мстительностью и злопамятностью? Будьте осторожны, чтобы ненароком их не задеть!
3 самых злопамятных знака Зодиака
1. Скорпион
Несомненно, самый свирепый знак зодиака. Эти люди страшны в гневе и очень болезненно переживают нанесённые им обиды, так что будьте уверены: если вам не посчастливилось перейти дорогу Скорпиону, он вам это ещё припомнит. Представители данного знака отличаются весьма сложным характером и склонны к глубокому самоанализу. Все вопросы со Скорпионами лучше решать мирным путём, если вы не хотите нажить себе врага в их лице.
2. Телец
Люди, родившиеся под этим знаком, крайне ранимы и тяжело переносят критику в свой адрес. Если в вашем окружении есть Тельцы, вам, вероятно, известно об их своенравном характере и упрямстве. Представители данного знака легко поддаются чувству обиды и никогда не забудут того, кто задел их чувства. Всем, кому дороги отношения с Тельцом, лучше контролировать свою речь.
3. Рыбы
Представители этого знака могут долго прощать обиды, но любому терпению есть предел. Рыбы будут долго таить злобу и плести вокруг вас паустину ненависти и сплетен, чтобы вызвать у вас чувство вины. Такие люди чересчур восприимчивы и принимают многие слова и поступки слишком близко к сердцу. Кроме того, Рыбам нравится, когда их жалеют, поэтому не упустят возможности лишний раз вызвать к себе чувство сострадания.
А в вашем окружении есть представители этих знаков зодиака? Действительно ли они настолько ранимы и мстительны, как утверждают астрологи? Делитесь своим мнением в комментариях!