Не забуду, не прощу: три самых злопамятных знака Зодиака

Все мы время от времени испытываем злость и агрессию, но если одни люди быстро забывают об обидах, другие могут подолгу держать в себе негатив. Какие же знаки зодиака отличаются мстительностью и злопамятностью? Будьте осторожны, чтобы ненароком их не задеть!

3 самых злопамятных знака Зодиака

1. Скорпион

Несомненно, самый свирепый знак зодиака. Эти люди страшны в гневе и очень болезненно переживают нанесённые им обиды, так что будьте уверены: если вам не посчастливилось перейти дорогу Скорпиону, он вам это ещё припомнит. Представители данного знака отличаются весьма сложным характером и склонны к глубокому самоанализу. Все вопросы со Скорпионами лучше решать мирным путём, если вы не хотите нажить себе врага в их лице.

2. Телец

Люди, родившиеся под этим знаком, крайне ранимы и тяжело переносят критику в свой адрес. Если в вашем окружении есть Тельцы, вам, вероятно, известно об их своенравном характере и упрямстве. Представители данного знака легко поддаются чувству обиды и никогда не забудут того, кто задел их чувства. Всем, кому дороги отношения с Тельцом, лучше контролировать свою речь.

3. Рыбы

Представители этого знака могут долго прощать обиды, но любому терпению есть предел. Рыбы будут долго таить злобу и плести вокруг вас паустину ненависти и сплетен, чтобы вызвать у вас чувство вины. Такие люди чересчур восприимчивы и принимают многие слова и поступки слишком близко к сердцу. Кроме того, Рыбам нравится, когда их жалеют, поэтому не упустят возможности лишний раз вызвать к себе чувство сострадания.