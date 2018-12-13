Пять вещей во внешности, от которых без ума ваш мужчина (и это не большая грудь и не ноги от ушей)

Рассказываем, какие вещи во внешности женщины очень важны для большинства мужчин.

1. Минимум макияжа

Редкому мужчине нравится боевой раскрас на лице его подруги. А сколько анекдотов было придумано о том, что наутро в постели оказывалась совершенно другая женщина! Мужчинам гораздо больше по душе натуральный макияж. Не перебарщивайте! Просто скройте мелкие недостатки, а достоинства подчеркните.

2. Пышные бедра

Точнее, сильной половине человечества очень по душе контраст между узкой талией и пышными бедрами. Идеальная пропорция составляет семь к десяти. Психологи свзяывают это с тем, что подсознательно у мужчин пышнобедрая дама ассоциируется с хорошей фертильностью: она сможет легко выносить и родить детей.

3. Красный цвет

Женщина в красном становится для мужчин еще более привлекательной. Опять же подсознательно. Ту же самую связь ученые отследили и в животном мире :)

Красный может быть палочкой-выручалочкой для первого свидания, но помните снова о неизменном: главное — не переборщить!

4. Здоровые волосы

Здоровые, блестящие, крепкие волосы, как в рекламе шампуня, опять же действуют на мужчин магическим образом. Он может даже не думать об этом, но подсознательно шикарная шевелюра будет ассоциироваться у него с хорошим здоровьем избранницы и, как следствие, с отличной фертильностью.

5. Высокий голос

Тонкий голосок любимой напоминает мужчине о том, что он – сильный и могучий, а она – хрупкая и нежная принцесса, которую нужно оберегать от зла. И наоборот, дамы с низкими голосами могут отпугивать мужчин.