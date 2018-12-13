Пять вещей во внешности, от которых без ума ваш мужчина (и это не большая грудь и не ноги от ушей)

Вкусы у всех разные. Кто-то любит рыженьких, кто-то – блондинок. Одни без ума от дам в теле, другие предпочитают тростиночек. Однако многочисленные исследования и опросы показывают, что в некоторых предпочтениях мужчины очень схожи, пишет fabiosa. Многие без ума от одних и тех же вещей.
Рассказываем, какие вещи во внешности женщины очень важны для большинства мужчин.
1. Минимум макияжа
Редкому мужчине нравится боевой раскрас на лице его подруги. А сколько анекдотов было придумано о том, что наутро в постели оказывалась совершенно другая женщина! Мужчинам гораздо больше по душе натуральный макияж. Не перебарщивайте! Просто скройте мелкие недостатки, а достоинства подчеркните.
2. Пышные бедра
Точнее, сильной половине человечества очень по душе контраст между узкой талией и пышными бедрами. Идеальная пропорция составляет семь к десяти. Психологи свзяывают это с тем, что подсознательно у мужчин пышнобедрая дама ассоциируется с хорошей фертильностью: она сможет легко выносить и родить детей.
3. Красный цвет
Женщина в красном становится для мужчин еще более привлекательной. Опять же подсознательно. Ту же самую связь ученые отследили и в животном мире :)
Красный может быть палочкой-выручалочкой для первого свидания, но помните снова о неизменном: главное — не переборщить!
4. Здоровые волосы
Здоровые, блестящие, крепкие волосы, как в рекламе шампуня, опять же действуют на мужчин магическим образом. Он может даже не думать об этом, но подсознательно шикарная шевелюра будет ассоциироваться у него с хорошим здоровьем избранницы и, как следствие, с отличной фертильностью.
5. Высокий голос
Тонкий голосок любимой напоминает мужчине о том, что он – сильный и могучий, а она – хрупкая и нежная принцесса, которую нужно оберегать от зла. И наоборот, дамы с низкими голосами могут отпугивать мужчин.
А вы согласны с тем, что мужчины ценят не только большую грудь и точеную фигурку? Поделитесь своими мыслями в комментариях!