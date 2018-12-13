Что форма носа может рассказать о человеке, согласно физиогномике

Оказывается, даже форма носа может рассказать кое-что о человеке. Метод познания через физиогномику предлагает ключ к пониманию характера через внешность, пишет fabiosa. Нос с горбинкой, прямой или тонкий - все эти формы расскажут о вас больше, чем многие знакомые!
Длинный нос
Если бы Карло Коллоди читал книгу по физиогномике, он бы никогда не изобразил Пиноккио с длинным носом. Ведь такая форма характеризует своего обладателя, как консервативную личность. А чересчур длинный, - как гениев!
Короткий нос
Этот нос описывает своего обладателя как личность с мягким характером. Но это не мешает ему быть коммуникабельным, веселым и интересным.
Тонкий костистый нос
Короткий нос с горбинкой - это признак невнимательного и рассеянного человека. Людям с таким носом сложно концентрироваться. А обладатели длинного носа с горбинкой обычно горды и высокомерные.
Костлявый нос c высокой горбинкой
С таким носом обычно изображают ведьм. Но, согласно физиогномике, он характеризует людей как гордых, упрямых, решительных и немного высокомерных. Горбинка - признак склонности к меланхолии, и чем больше горбинка, тем сильнее она выражена.
Узкий нос
Трудоголики, которые всегда добиваются своих целей, - так кратко можно охарактеризовать людей с таким носом.
Тонкий узкокостный нос
Хоть он и делает своих обладателей похожими на аристократов, но, тем не менее, это признак надменности и гордыни!
Внешность — это информация. Теперь, когда вы знаете как охарактеризовать человека по носу, можете сопоставить эту информацию со своими знакомыми людьми, аккуратно обратив внимание на их носы. И помните, не стоит делать категоричные выводы о человеке только по этим данным. Дайте ему возможность раскрыться перед вами!