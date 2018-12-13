Что форма носа может рассказать о человеке, согласно физиогномике

Длинный нос

Если бы Карло Коллоди читал книгу по физиогномике, он бы никогда не изобразил Пиноккио с длинным носом. Ведь такая форма характеризует своего обладателя, как консервативную личность. А чересчур длинный, - как гениев!

Короткий нос

Этот нос описывает своего обладателя как личность с мягким характером. Но это не мешает ему быть коммуникабельным, веселым и интересным.

Тонкий костистый нос

Короткий нос с горбинкой - это признак невнимательного и рассеянного человека. Людям с таким носом сложно концентрироваться. А обладатели длинного носа с горбинкой обычно горды и высокомерные.

Костлявый нос c высокой горбинкой

С таким носом обычно изображают ведьм. Но, согласно физиогномике, он характеризует людей как гордых, упрямых, решительных и немного высокомерных. Горбинка - признак склонности к меланхолии, и чем больше горбинка, тем сильнее она выражена.

Узкий нос

Трудоголики, которые всегда добиваются своих целей, - так кратко можно охарактеризовать людей с таким носом.

Тонкий узкокостный нос

Хоть он и делает своих обладателей похожими на аристократов, но, тем не менее, это признак надменности и гордыни!