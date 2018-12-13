Как выбрать правильный новогодний подарок: пять секретов психолога

Вопрос новогодних подарков вечен, ответ их выбора в век изобилия — тоже: понять, кому что подарить — задача не из легких. Психолог-публицист Елена Лосева рассказывает, как с этим обстоят дела у психологов, по долгу службы обязанных разбираться в людях и их желаниях, пишет lady.mail.
Я достаточно внимательный человек. Что касается подарков, предпочитаю нести радость даже больше, чем ее получать. Но! Когда время делает круг и на горизонте вырисовывается он — Новый год, происходит что-то странное.
Это я дарю модный лак подруге, которая, оказывается, уже месяц как перешла на шелак. А бутылку коньяка тому, кто наконец-то задумался о здоровом образе жизни. Здоровую такую бутылку коньяка... И это снова я, добросовестно думая, что подарить тете Наташе, бабе Глаше и соседке Маше, измучившись, в итоге покупаю в ближайшем магазине оптом миленькие полотенчики — сразу на всех. Черт!
Послушав это, можно подумать, что я все вру про заботу и внимание к другим. И вот уже настроение Нового года, которое держится на идее всеобщего благодушия и дружбы, летит в тартарары... Многие люди жалуются мне на схожие чувства перед праздником.
Нежелание думать и искать, страх перед выбором презента для другого человека диктует нам как раз он — негативный опыт прошлых лет. На нем, по идее, нужно бы учиться. Но вместо оптимистичного настроя в нас поселяется страх неудачи. Это он заставляет до последнего оттягивать момент решения кому и что подарить. Или обреченно наступать на старые грабли: «Не угадала в прошлый раз. И в позапрошлый. Не угадаю и в этом! А что? Традиция — это как раз про Новый год!»
Лично я в этом году решила бороться с гадким страхом неудачи накануне любимого праздника. Делюсь собственным нехитрым мануалом по этому поводу.
Долой сюрпризы!
Нас сбивает с толку стереотип, что подарок — это обязательно сюрприз. И что спрашивать о нем в лоб, значит, отнять часть «волшебства». Но, с другой стороны, угодить подарком — это уже волшебство. Даже если запрос маленький, бытовой, практичный.
Спроси у человека, что ему хочется, и муки «гадания» отпадут за ненадобностью. А найденная «по запросу» вещь выделится в череде а) дежурных, б) ненужных, в) повторяющихся подарков.
Да здравствуют уточнения!
Идея спросить у человека, что ему нужно, не нова. И наверняка каждый ею уже пользовался, но получал тупиковый ответ: «Мне ничего не нужно! Дари, что хочешь!»
Потому будет очень кстати своим запросом навести человека на конкретную область. К примеру, так: «Хочу организовать всем вкусные подарки! Пожалуйста, скажи, что тебя больше обрадует: сладкое или соленое?»
Или вот так: «Решила, что новогодний гостинец от меня принесет тебе пользу в хозяйстве. Что, всегда нужное в доме, у тебя заканчивается? Или хочется новенького... чего? Хочу тебя порадовать!»
Наконец, вот так: «Я в этом году буду главная по аксессуарчикам! Вот если сережки или кулон, то к чему бы тебе хотелось его подобрать? Можешь прислать фото твоих любимых вещей сезона? Или дать наводку на нужный цвет украшения?»
Новогодние дары призваны укреплять отношения. Уточняя их суть, ты делаешь одариваемого понятнее и ближе для себя.
Привет, индивидуальный подход!
В том году я подошла к НГ очень подготовленной, скопив в течение времени целую полку неплохих вещиц для подарков. Бальзамы для губ и волос, кремы для рук, косметички, посуда. И те самые, в промышленных масштабах закупленные в удачный момент, полотенца.
Что объединило львиную долю этих богатств? Пришлось пользоваться ими самой, а что-то до сих пор и лежит нетронутым. Ведь когда пришло время Нового года, что-то из припасенного стало казаться неинтересным. Было непонятно, кому дарить — оно так безадресно и покупалось: «Кому-нибудь».
В этом году я твердо держалась за идею адресности таких покупок. В итоге, на подарочной полке вещей по пальцам пересчитать. И все они — для конкретных людей. Что делать с остальными товарищами?
Заводим новогодний список в телефоне
В него должны войти максимально все, с кем планируется пересечься: коллеги и родственники, педагоги, друзья, добрые соседи, «свой» парикмахер или массажист... Широта новогодней признательности некоторых жизнелюбов и экстравертов бывает поистине непредсказуемой.
Уже есть варианты дельных знаков внимания? — помечай рядом с именами, чтобы не забыть.
В магазине помни про этот мобильный список: не покупай того, что неясно, кому дарить! Понравилась вещь? Прямо на месте отмечай, для кого она выбрана. Такой подход спасает от покупки «безликих подарков» и от приобретения в суете нескольких вещей одному человеку, и ничего — другому.
А что хочешь ты?
Есть главное, что нужно для того, чтобы система «вопрос-ответ» в подарочной эстафете заработала. Каждому пора определиться со своими желаниями! Это смешно, но размышляя о других, себя мы задвигаем на второй план. Чем и ставим окружающих в то самое плачевное положение думающих за нас. Если каждый в вопросе «Что подарить на Новый год?» — начнет с ответа самому себе — это будет круто.
Пожалуй, я займусь этим прямо сейчас: пройдусь взглядом по рабочему столу, а после — по квартире. Пересмотрю шкафы и окину критичным оком интерьер. Время пришло!