Как выбрать правильный новогодний подарок: пять секретов психолога

Я достаточно внимательный человек. Что касается подарков, предпочитаю нести радость даже больше, чем ее получать. Но! Когда время делает круг и на горизонте вырисовывается он — Новый год, происходит что-то странное.

Это я дарю модный лак подруге, которая, оказывается, уже месяц как перешла на шелак. А бутылку коньяка тому, кто наконец-то задумался о здоровом образе жизни. Здоровую такую бутылку коньяка... И это снова я, добросовестно думая, что подарить тете Наташе, бабе Глаше и соседке Маше, измучившись, в итоге покупаю в ближайшем магазине оптом миленькие полотенчики — сразу на всех. Черт!

Послушав это, можно подумать, что я все вру про заботу и внимание к другим. И вот уже настроение Нового года, которое держится на идее всеобщего благодушия и дружбы, летит в тартарары... Многие люди жалуются мне на схожие чувства перед праздником.

Нежелание думать и искать, страх перед выбором презента для другого человека диктует нам как раз он — негативный опыт прошлых лет. На нем, по идее, нужно бы учиться. Но вместо оптимистичного настроя в нас поселяется страх неудачи. Это он заставляет до последнего оттягивать момент решения кому и что подарить. Или обреченно наступать на старые грабли: «Не угадала в прошлый раз. И в позапрошлый. Не угадаю и в этом! А что? Традиция — это как раз про Новый год!»

Лично я в этом году решила бороться с гадким страхом неудачи накануне любимого праздника. Делюсь собственным нехитрым мануалом по этому поводу.

Долой сюрпризы!

Нас сбивает с толку стереотип, что подарок — это обязательно сюрприз. И что спрашивать о нем в лоб, значит, отнять часть «волшебства». Но, с другой стороны, угодить подарком — это уже волшебство. Даже если запрос маленький, бытовой, практичный.

Спроси у человека, что ему хочется, и муки «гадания» отпадут за ненадобностью. А найденная «по запросу» вещь выделится в череде а) дежурных, б) ненужных, в) повторяющихся подарков.

Да здравствуют уточнения!

Идея спросить у человека, что ему нужно, не нова. И наверняка каждый ею уже пользовался, но получал тупиковый ответ: «Мне ничего не нужно! Дари, что хочешь!»

Потому будет очень кстати своим запросом навести человека на конкретную область. К примеру, так: «Хочу организовать всем вкусные подарки! Пожалуйста, скажи, что тебя больше обрадует: сладкое или соленое?»

Или вот так: «Решила, что новогодний гостинец от меня принесет тебе пользу в хозяйстве. Что, всегда нужное в доме, у тебя заканчивается? Или хочется новенького... чего? Хочу тебя порадовать!»