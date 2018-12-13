"Козероги, мойте чашку сразу!" Что сложнее всего терпеть в быту с разными знаками Зодиака?

Как ведут себя знаки Зодиака в быту

1. Овен

Овен - неприхотливый знак Зодиака. Он забывает еженедельно менять постельное белье и протирать пыль под микроволновой печью. Но самое сложное в быту для него - сосредоточиться на чём-то одном. Сейчас этот знак чинит кран, а через минуту уже моет раковину.

2. Телец

Консервативный Телец любит, когда всё находится на своих местах. Поэтому если вы обожаете перестановки, вряд ли вам удастся ужиться с Тельцом.

3. Близнецы

Близнецы абсолютно ненапряжны в быту. Этот знак умеет вкусно готовить и убирать. Но бывает сложный период, когда наступает лень. Тут уже надо перетерпеть.

4. Рак

Общительные Раки очень любять повисеть на телефоне. Если позвонит кто-то близкий, то это надолго. Готовы ли вы слушать это все?

5. Лев

Львы не слишком трудолюбивы, но они обязательно упрекнут того, кто плохо убрал. Такая критика уж очень раздражает.

6. Дева

Девы очень любят новизну, поэтому тянут в дом всякую мелочь. Избавиться от дребедени потом бывает очень сложно, так как жалко выбросить. Пора завязывать с этим, а то скоро не будет куда складывать.

7. Весы

Если ваш сосед или соседка по квартире Весы, тогда будьте готовы выносить мусор самостоятельно. Они терпеть этого не могут.

8. Скорпион

Скорпионы в быту стараются проявлять свои лидерские качества. Они любят, чтобы убирал кто-то другой, а они только проверяли работу. В это время они предпочитают посидеть в смартфоне. А это очень раздражает окружающих!

9. Стрелец

Говорят, что Стрельцы - творческие личности, поэтому в их комнате бывает кавардак. Они предпочитают прогулки домашнему уюту.

10. Козерог

Большую часть своего времени Козероги проводят в рабочей обстановке. Поэтому возле них скапливается целое собрание чашек. Может, нужно мыть сразу?

11. Водолей

Водолеи чистюли. Они убирают до тех пор, пока все не будет блестеть. Этот перфекционизм также может раздражать.

12. Рыбы

В быту с Рыбами легко. Но есть одно "но". Если вам нужно будет утром попасть в ванную комнату, это будет трудной задачей. Рыбы уж очень любят принимать ванные процедру, поэтому иногда засиживаются там подолгу.