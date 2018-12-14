Какой спорт подходит разным знакам Зодиака

Стихия и спорт - как соединить в одном знаке

Предлагаем подборку, где каждый сможет найти ответ, на какую физическую активность стоит обратить внимание, чтобы поддерживать себя в хорошей форме, согласно своему знаку Зодиака.

Овен

Огненная натура Овнов требует выхода, поэтому они хорошо себя чувствуют на боксерском ринге или на татами среди борцов. Если же зовет командный дух, то футбол будет идеальным видом спорта.

Телец

Выносливые Тельцы могут многое вытерпеть в фитнес-клубе, но только если это любимые виды занятий. Например, йога, пилатес или аква-аэробика. На тренажерах не стоит мучиться.

Близнецы

"Воздушным" Близнецам, как правило, с детства нравится быстро ездить на велосипеде, роликах, коньках. Продолжайте в том же духе!

Рак

Куда податься "водному" Раку?! Конечно же, под паруса! Этот вид спорта или виндсерфинг могут принести удовольствие даже тем, кто предпочитает со спортом не связываться.

Лев

Так как для них важно поддерживать имидж даже в спортивной форме, то лучше примкнуть к популярным видам спорта, чтобы быть на виду у всех. Это могут быть баскетбол, гольф.

Дева

Спокойные представители этого знака предпочтут ходьбу как способ придерживаться ЗОЖ. Но если их позовут в команду, то лучше, если это будет гандбол.

Весы

Для полной гармонии и равновесия им подойдут красиво-показательные виды спорта: художественная гимнастика, синхронное плавание, конный спорт.

Скорпион

Импульсивные Сокрпионы отлично чувствуют себя в экстремальных ситуациях, поэтому скалолазание, прыжки с парашютом, мотогонки, слалом ждут их. А для успокоения и расслабления после стрессов они с удовольствием займутся йогой.

Стрелец

"Огненные" и очень общительные Стрельцы прекрасно находят себя в командных игровых видах спорта, а также в легкой атлетике, верховой езде.

Козероги

Для упертых и выносливых Козерогов марафонская дистанция - самое подходящее место. Или можно купить бессрочный абонемент в тренажерный зал, чтобы испытать еще и твердость характера.

Водолей

Парить в воздухе - это то, что отвечает стихии Водолея. Парашютный спорт или парапланеризм дадут эти ощущения и помогут преодолеть страх, который может проявляться у некоторых из них.

Рыбы

Эстеты и утонченные натуры предпочтут красиво плавать в воде или под водой, чтобы точно оказаться в своей стихии.