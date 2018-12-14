Пт, 14.12.2018
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  • Упс! Самые распространенные женские проблемы с интимной зоной, и что с этим делать

Упс! Самые распространенные женские проблемы с интимной зоной, и что с этим делать

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Тампон, снимок иллюстративный

ФОТО: SCANPIX

Женская интимная зона - очень чувствительное место, которое нуждается в бережном уходе и заботе, иначе есть риск столкнуться с одной из неприятных проблем. Их может быть немало: от неправильного расположения тампона до различных инфекций. Рассказываем о 7 распространенных проблемах, а также о том, что делать, чтобы не усугубить свое положение, пишет fabiosa.

1. Инородное тело внутри

Если вы пользуетесь тампонами, то всегда нужно быть осторожной и не забывать о том, что один из них внутри, так как, протолкнув его слишком глубоко или вовремя не заменив, можно навредить своему женскому здоровью. Ответственно подходите к этому предмету гигиены.

2. У вас воспалился вросший волосок

Эта проблема может возникнуть после сухого бритья, поэтому кожу всегда нужно тщательно увлажнять, прежде чем брать в руки бритву. Самостоятельно пытаться вырвать его ни в коем случае нельзя! Если воспаление сильное, то обратитесь к врачу. 

3. У вас внутри очень сухо

Это может быть проблемой, связанной с грудным вскармливанием, контрацепцией или лекарством от аллергии. Во всех случаях нужно обратиться к врачу.

4. Аномальные выделения

Могут быть признаком инфекции, поэтому, если вы заметили что-то нетипичное в своих выделениях, стоит обратиться к специалисту, а не заниматься самолечением.

5. Неприятных запах

Причины все те же, что и в прошлом пункте. Никакого самолечения. Нужно к врачу! Это могут быть как инфекции, передаваемые половым путем, так и другие, связанные исключительно с женским здоровьем, например, вагинит. 

6. Кровь между менструациями

Гормональный дисбаланс, новообразования (миомы, полипы), бурная ночь, киста, внематочная беременность, инфекции или даже рак шейки матки - все это может быть причиной крови вне менструации, поэтому стоит обязательно обратиться к врачу. 

7. Боль при ношении нижнего белья

Этот пункт имеет место быть в том случае, если вы предпочитаете носить стринги, но покупаете их на размер, а то и несколько, меньше. Это действительно вредно! Нельзя передавливать свою интимную зону. В белье кожа должна дышать, чувствовать себя комфортно и уж точно не испытывать никакой боли. 

Как избежать проблем в интимной зоне?

  • Уделять должное внимание гигиене.
  • Подбирать удобное и качественное нижнее белье по размеру.
  • Брить только увлажненную кожу.
  • Не забывать менять предметы гигиены своевременно.
  • Своевременно посещать гинеколога. 

Как видите, некоторых из этих проблем и вовсе можно избежать, если внимательно и ответственно подходить к уходу за своей интимной зоной. Не игнорируйте ни один из знаков, который она вам подает, ведь здоровье - важнее всего!

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