Упс! Самые распространенные женские проблемы с интимной зоной, и что с этим делать

Женская интимная зона - очень чувствительное место, которое нуждается в бережном уходе и заботе, иначе есть риск столкнуться с одной из неприятных проблем. Их может быть немало: от неправильного расположения тампона до различных инфекций. Рассказываем о 7 распространенных проблемах, а также о том, что делать, чтобы не усугубить свое положение, пишет fabiosa.
1. Инородное тело внутри
Если вы пользуетесь тампонами, то всегда нужно быть осторожной и не забывать о том, что один из них внутри, так как, протолкнув его слишком глубоко или вовремя не заменив, можно навредить своему женскому здоровью. Ответственно подходите к этому предмету гигиены.
2. У вас воспалился вросший волосок
Эта проблема может возникнуть после сухого бритья, поэтому кожу всегда нужно тщательно увлажнять, прежде чем брать в руки бритву. Самостоятельно пытаться вырвать его ни в коем случае нельзя! Если воспаление сильное, то обратитесь к врачу.
3. У вас внутри очень сухо
Это может быть проблемой, связанной с грудным вскармливанием, контрацепцией или лекарством от аллергии. Во всех случаях нужно обратиться к врачу.
4. Аномальные выделения
Могут быть признаком инфекции, поэтому, если вы заметили что-то нетипичное в своих выделениях, стоит обратиться к специалисту, а не заниматься самолечением.
5. Неприятных запах
Причины все те же, что и в прошлом пункте. Никакого самолечения. Нужно к врачу! Это могут быть как инфекции, передаваемые половым путем, так и другие, связанные исключительно с женским здоровьем, например, вагинит.
6. Кровь между менструациями
Гормональный дисбаланс, новообразования (миомы, полипы), бурная ночь, киста, внематочная беременность, инфекции или даже рак шейки матки - все это может быть причиной крови вне менструации, поэтому стоит обязательно обратиться к врачу.
7. Боль при ношении нижнего белья
Этот пункт имеет место быть в том случае, если вы предпочитаете носить стринги, но покупаете их на размер, а то и несколько, меньше. Это действительно вредно! Нельзя передавливать свою интимную зону. В белье кожа должна дышать, чувствовать себя комфортно и уж точно не испытывать никакой боли.
Как избежать проблем в интимной зоне?
- Уделять должное внимание гигиене.
- Подбирать удобное и качественное нижнее белье по размеру.
- Брить только увлажненную кожу.
- Не забывать менять предметы гигиены своевременно.
- Своевременно посещать гинеколога.
Как видите, некоторых из этих проблем и вовсе можно избежать, если внимательно и ответственно подходить к уходу за своей интимной зоной. Не игнорируйте ни один из знаков, который она вам подает, ведь здоровье - важнее всего!