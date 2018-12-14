Банановая пудра для лица: что это такое и как ее использовать

Что такое банановая пудра?

Банановая пудра — это дополнительное средство макияжа, которое наносится после тональных средств, чтобы макияж выглядел более уверенно и его не пришлось обновлять в течение дня. Также банановая пудра лучше скрывает дефекты кожи, делает ее менее жирной. А еще, когда вы делаете фотографии со вспышкой, макияж не создает бликов. Поэтому профессиональные визажисты используют эту пудру, перед фотосессией звезд.

Как использовать банановую пудру?

После нанесения обычного тонального крема, возьмите немного банановой пудры. И с помощью специального спонжа нанесите на места, на которых вы хотите сделать акцент. Например, под глазами, на лбу или на носу, вы даже можете выделить этой пудрой контуры, чтобы сделать более выраженными скулы.

Не забудьте все это растушевать. И каков результат? Вы выглядите потрясающе, получаете много лайков, а на улице все думают, что вы сестричка Кардашьян!