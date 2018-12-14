Пт, 14.12.2018

Пять оригинальных способов упаковать новогодние подарки
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Подарок. Фото иллюстративное.

ФОТО: Ronalds Stikans / PantherMedia / Ronalds Stikans

В новый год хочется подарить близким не просто хороший подарок, но и красиво упакованный. Ведь именно обёртка производит первое впечатление от сюрприза. Но что делать, если нет времени стоять в огромных очередях магазинов? Всё очень просто! Достаточно приобрести упаковочную бумагу и воспользоваться нашими лайфхаками, пишет fabiosa.

Пять крутых способов упаковать новогодние подарки

1. Упаковка для подарка необычной формы или размера

Такой мешочек из пёстрой бумаги отлично подойдёт для игрушек, аксессуаров и небольших сувениров. А на его создание уйдёт не больше минуты!

2. Упаковка для маленьких сюрпризов

Прекрасное решение для ювелирных изделий и прочих украшений. В таких коробочках подарок можно повесить на ёлку и попросить человека его найти.

3. Упаковка-кимоно

Интересное решение как для книг, так и для других подарков в небольших коробках. Эту изысканную и оригинальную упаковку даже жалко вскрывать!

4. Математический подход

Полезный лайфхак для тех, кто относится к упаковке, как к настоящему искусству. Эти советы помогут вам стать настоящими гуру оформления подарков!

5. Упаковка без ленточек и скотча

В первую очередь понравится любителям минимализма. Лучше всего такой способ подойдёт для упаковки книг или небольших плоских коробок.

Выбор подарков для родных и друзей — важный этап, но праздничная упаковка — не менее ответственный момент. Красиво оформленные сюрпризы никого не оставят равнодушными!

Почему бы вам не поделиться этими полезными советами со своими близкими?

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