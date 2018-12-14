Пять оригинальных способов упаковать новогодние подарки

Пять крутых способов упаковать новогодние подарки

1. Упаковка для подарка необычной формы или размера

Такой мешочек из пёстрой бумаги отлично подойдёт для игрушек, аксессуаров и небольших сувениров. А на его создание уйдёт не больше минуты!

2. Упаковка для маленьких сюрпризов

Прекрасное решение для ювелирных изделий и прочих украшений. В таких коробочках подарок можно повесить на ёлку и попросить человека его найти.

3. Упаковка-кимоно

Интересное решение как для книг, так и для других подарков в небольших коробках. Эту изысканную и оригинальную упаковку даже жалко вскрывать!

4. Математический подход

Полезный лайфхак для тех, кто относится к упаковке, как к настоящему искусству. Эти советы помогут вам стать настоящими гуру оформления подарков!

5. Упаковка без ленточек и скотча

В первую очередь понравится любителям минимализма. Лучше всего такой способ подойдёт для упаковки книг или небольших плоских коробок.

Выбор подарков для родных и друзей — важный этап, но праздничная упаковка — не менее ответственный момент. Красиво оформленные сюрпризы никого не оставят равнодушными!