Пять оригинальных способов упаковать новогодние подарки
В новый год хочется подарить близким не просто хороший подарок, но и красиво упакованный. Ведь именно обёртка производит первое впечатление от сюрприза. Но что делать, если нет времени стоять в огромных очередях магазинов? Всё очень просто! Достаточно приобрести упаковочную бумагу и воспользоваться нашими лайфхаками, пишет fabiosa.
Пять крутых способов упаковать новогодние подарки
1. Упаковка для подарка необычной формы или размера
Такой мешочек из пёстрой бумаги отлично подойдёт для игрушек, аксессуаров и небольших сувениров. А на его создание уйдёт не больше минуты!
2. Упаковка для маленьких сюрпризов
Прекрасное решение для ювелирных изделий и прочих украшений. В таких коробочках подарок можно повесить на ёлку и попросить человека его найти.
3. Упаковка-кимоно
Интересное решение как для книг, так и для других подарков в небольших коробках. Эту изысканную и оригинальную упаковку даже жалко вскрывать!
4. Математический подход
Полезный лайфхак для тех, кто относится к упаковке, как к настоящему искусству. Эти советы помогут вам стать настоящими гуру оформления подарков!
5. Упаковка без ленточек и скотча
В первую очередь понравится любителям минимализма. Лучше всего такой способ подойдёт для упаковки книг или небольших плоских коробок.
Выбор подарков для родных и друзей — важный этап, но праздничная упаковка — не менее ответственный момент. Красиво оформленные сюрпризы никого не оставят равнодушными!
Почему бы вам не поделиться этими полезными советами со своими близкими?