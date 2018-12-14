Секреты красоты и питания поп-звезды: как следит за собой 40-летняя Ани Лорак

Принципы питания Ани Лорак

Ани Лорак придерживается принципов дробного питания. Питается 5—6 раз в день небольшими порциями, а ужинает не позднее 7 вечера. Завтракает она омлетом или овсяной кашей, на обед обычно ест суп и рыбу на гриле. Для ужина, как правило, берет салат из капусты и курицу. В качестве перекуса предпочитает орехи и сухофрукты (она даже носит их с собой в сумочке). Исключение в своем здоровом режиме Лорак делает для жареной картошки и любимых сладостей (вафельного торта или заварных пирожных). Правда, употребляет все это в первой половине дня, чтобы не набирать много лишних калорий.

Тренировки Ани Лорак

Ани — настоящий фанат спорта, она уверяет, что занимается им каждый день. В ее спортивном арсенале — разминки и зарядки, растяжка и упражнения на пресс, руки и ноги. Если заниматься физическими упражнениями ей совсем не хочется, то звезда смотрит показ Victoria's Secret. По словам исполнительницы, идеальные тела моделей мотивируют ее бежать в зал и продолжать работать над собой. Берем лайфхак на заметку!

Уход за кожей от Ани Лорак

Утро певицы начинается с зарядки и контрастного душа — так она заряжается на весь день. Певица шутит, что лучше советской гимнастики никто еще ничего не придумал, так что начинает свой день с наклонов, приседаний, поворотов, «мельницы». Уход за кожей она не перегружает ненужными средствами: она пользуется тоником, сывороткой и увлажняющим кремом. Кроме того, певица регулярно делает питательные маски для лица.

Макияж Ани Лорак

Макияж Ани Лорак — это идеальная сияющая кожа и акцент на глаза. Для своих образов она использует тональное средство, яркие румяна, накладные ресницы, средство для контуринга (чтобы сделать акцент на скулах), гель для бровей, подводку и разноцветные тени. Иногда акцент смещается на губы и тогда звезда берет красную помаду или блеск.

Пластика Ани Лорак

Фанаты полагают, что скулы и губы звезды со временем изменились, сама же исполнительница отрицает все слухи о хирургическом вмешательстве. В целом, Лорак никогда не переживала из-за своей внешности, единственное, что ее волновало в детстве, — это невысокий рост (162 см). Но потом узнала, что ее любимые артистки (Мадонна и Элизабет Тэйлор) — примерно на одной высоте с ней, и перестала расстраиваться.

Губы у Ани очень объемные с четко выраженным контуром, видимо, были инъекции гиалуроновой кислоты. Уход за лицом не обходится без уколов ботокса и мезотерапии. Но в целом внешность у певицы гармоничная, нет явных следов хирургического вмешательства.