Веру Брежневу без макияжа и укладки приняли за 18-летнюю девушку

14 декабря 2018, 13:03
36-летняя Вера Брежнева опубликовала в Instagram смелое фото, на котором позирует без косметики, с распущенными волосами и в одном бюстгальтере, пишет lady.mail.
Большая ценность и сложность в этом потоке — быть собой.
Вера Брежнева
Поклонники восхитились естественной красотой Брежневой и отметили, что без макияжа и укладки артистка выглядит как юная девушка.
«Дал бы лет 18 по фото», «Русалка!», «Юная нимфа», «Можно любоваться тобой вечно», «Естественная красота всегда будет превыше всего», «Вы выглядите на 20 лет», «Идеальна», «Так нежно», — написали они.
Напомним, ранее Вера в мини-платье блистала на вручении музыкальной премии, а на днях примерила образ ангела для новой фотосессии.
Поделиться