Как выбрать новогоднюю елку? Охота на зеленых друзей открыта

В деле выбора елки существует множество тайн и тонкостей. Потому как елка - штука весьма приятная на вид, но и не дешевая на рупь. Следовательно, хитрые советы определения правильной елки могут оказаться весьма кстати.

Итак, придя на базар и вытянув из кучи веток, шишек и иголок то, что нам приглянулось, мы должны сурово стукнуть комлем (то есть, нижней частью ствола, которая составляла когда-то единое целое с оставшимся в лесу пеньком) по земле. Если вследствие этого действия на землю со страшной силой посыпались иголки, то можно смело ставить сие новогоднее чудо на место.

Если же испытание палки нашей елки ударом оземь прошло успешно, придирчиво осматриваем ствол на предмет нахождения на нем плесени, грибков и прочей зловредной нечисти. Если все нормально и елка перед вами чиста, продолжаем осматривать трофей дальше.

Верхушка не должна быть слишком тонка и тоща. Ведь, в противном случае, под влиянием тяжести взгроможденной на нее новогодней звезды или, бывает и такое, скворечника, она неминуемо прогнется и уронит все это добро на голову стоящего под ней Деда Мороза. И тогда праздник будет уже не таким веселым, как хотелось.