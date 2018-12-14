Как встречать год желтой свинье? Советы астропсихолога

Где пить шампанское под елочкой

Встречать Новый год можно отправляться на все четыре стороны – Свинья не предъявляет конкретных требований к месту, в котором вы будете пить шампанское под елочкой: Хотите дома с семьей? Хорошо! Свинья – сторонница семейных ценностей. В шумной компании с друзьями? Замечательно! Хозяйка года – существо компанейское и дружелюбное. В романтической обстановке с любимым человеком? Свинье и это придется по душе. В путешествии? Почему бы и нет, хозяйка года обожает открывать для себя дальние страны. В общем, при встрече Нового года вы можете ни в чем себя не ограничивать и полагаться только на собственные желания и стремления.

Интерьер в "свинском" стиле

Если вы все-таки решите остаться дома, перед вами в полный рост встанет вопрос: как декорировать интерьер в новогоднем стиле? Конечно, можно предпочесть традиционное красно-бело-зеленое убранство, тем более что скатерти, салфетки, наволочки на диванные подушки, а также свечи и гирлянды этих цветов у вас наверняка есть. Но, если вы хотите сделать приятное хозяйке наступающего года, привнесите в свой интерьер вещи и тона, которые будут ассоциироваться именно с годом Желтой земляной Свиньи.

Прежде всего, это может быть домашний текстиль в пастельных тонах – бежевых, терракотовых, желтых, оранжевых. Неплохо, если кое-где в занавески или наволочки будет вплетена золотистая люрексовая нить – блеск сейчас в моде, да и хозяйке наступающего года он нравится. Таких же тонов стоит предпочесть игрушки и "дождик" на елке, особенно эффектно будет смотреться золото – шары и мишура.

Ничто так не украшает новогодний интерьер, как свечи. В данном случае их размер не имеет значения, а вот цвет нужно выбирать в соответствии со вкусом хозяйки года – от бежевого до коричневого. Если вы решите, что они должны быть ароматными, то отдайте предпочтение уютным, домашним запахам ванили, корицы и кофейных зерен.

Традиционно не обойтись и без фигурок, изображающих хозяйку года – свинок больших и маленьких. Материал, из которого они сделаны, может быть любым – хорошо будут смотреться деревянные, керамические и плюшевые игрушки, их можно расставлять поодиночке и делать с ними инсталляции – в любом случае забавные хрюшки украсят интерьер. И, конечно же, не забудьте поставить одну такую фигурку на праздничный стол – пусть встречает Новый год вместе с вами. Звезды советуют встречать год Желтой земляной Свиньи в охристых тонах.

Свинья – гурман

Свинья, что уж тут греха таить, обожает вкусно и много поесть, так что, составляя новогоднее меню, можете не сдерживать себя и выставлять на стол все, что любите – от фуа-гра до селедки под шубой. Кстати, хозяйка наступающего года особенно любит салаты, фрукты и зелень. Не последнее место на праздничном столе должны занимать грибы – лучше всего, конечно, трюфели, безусловным поклонником которых является Свинья, но и бюджетные шампиньоны тоже подойдут. Мясным закускам и блюдам она тоже отдаст должное, правда, с единственным исключением: в меню – по понятным соображениям – не должно быть свинины, причем ни в каком виде.

Что надеть в новогоднюю ночь