Как понять Стрельца: маленькие секреты самого искреннего знака Зодиака

Какие сокровенные тайны есть у Стрельцов?

Их легко узнать в компании по веселому нраву, открытости и природному обаянию. Однако те, кто долгое время живет с ними бок о бок, знает и некоторые особенности их характера, к которым надо привыкнуть и принять.

1. Любят независимость

Если хотите насладиться яркими впечатлениями от совместной жизни или даже простой прогулки по парку со Стрельцами, не ставьте им рамок, не ограничивайте их свободу.

2. Сторонники правды

Будьте готовы выслушать о себе всю правду, потому что они искренне считают, что говорить надо всегда честно и прямо. Правда, иногда это ранит людей, потому что слова и выражения Стрельцы могут не выбирать.

И не вздумайте хитрить с ними! Выведут на чистую воду очень быстро, да еще запомнят ваш неблаговидный поступок и будут вспоминать при каждом удобном случае.

3. Страстные натуры

Стрельцы любвеобильны и готовы как принимать ваши чувства, так и дарить в ответ. Романтические отношения будут развиваться красиво и страстно, потому что они изобретательны в сексуальной жизни. Задача партнера - быть искренним и заинтересованным в этих отношениях.

4. Интересные собеседники

С ними всегда есть о чем поговорить. Особенно удаются задушевные разговоры, о смысле жизни. Они готовы поделиться своим опытом, поэтому будьте готовы выслушать, проявляя искренний интерес к их личности.

5. Верные друзья

Вы всегда можете рассчитывать на помощь Стрельца, если вошли в число его друзей. Также можете готовиться к приключениям, ведь активная натура представителей этого знака требует постоянного движения, поэтому он и вас не оставит лежать на диване.