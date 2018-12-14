Продукт, который сделает тебя стройнее уже к Новому году

Тем, кто хочет стать стройнее к Новому году, диетологи советуют употреблять оливки. По их мнению, оливки – это самый полезный продукт для перекуса, пишет medikforum.
Научные специалисты обосновали свой выбор. Эксперты отмечают, что оливки могут считаться лучшим видом еды, поскольку обладают исключительными питательными свойствами для человеческого здоровья.
Нашему организму необходим жир в качестве источника энергии. По словам медиков, предпочтение среди жиров лучше все же отдавать ненасыщенным, чтобы избежать проблем с лишним весом.
«Количество ненасыщенных жирных кислот в оливках превышает в значительной мере количество насыщенных жиров и полностью соответствует рекомендациям ВОЗ», - отметили эксперты.
Специалисты высказали мнение о том, что многие перекусы, используемые людьми, отличаются слишком высоким содержанием углеводов в их составе, большая часть которых является обычным сахаром. Оливки почти не содержат углеводов и тем самым не провоцируют скачков сахара в крови, а также связанных с ними обострений аппетита.
Ученые сообщили, что в состав оливок входят пищевые волокна, которые способствуют здоровой работе желудочно–кишечного тракта. Помимо этого оливки являются натуральным антиоксидантом и содержат в себе самые ценные для поддержания иммунитета витамины А, группы В и Е. Их употребление помогает организму избавляться от излишков холестерина, тем самым защищая от развития сердечно–сосудистых заболеваний, резюмировали специалисты.