Продукт, который сделает тебя стройнее уже к Новому году

Научные специалисты обосновали свой выбор. Эксперты отмечают, что оливки могут считаться лучшим видом еды, поскольку обладают исключительными питательными свойствами для человеческого здоровья.

Нашему организму необходим жир в качестве источника энергии. По словам медиков, предпочтение среди жиров лучше все же отдавать ненасыщенным, чтобы избежать проблем с лишним весом.

«Количество ненасыщенных жирных кислот в оливках превышает в значительной мере количество насыщенных жиров и полностью соответствует рекомендациям ВОЗ», - отметили эксперты.

Специалисты высказали мнение о том, что многие перекусы, используемые людьми, отличаются слишком высоким содержанием углеводов в их составе, большая часть которых является обычным сахаром. Оливки почти не содержат углеводов и тем самым не провоцируют скачков сахара в крови, а также связанных с ними обострений аппетита.