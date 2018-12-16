Что говорит о характере человека его любимый цвет

Поэтому и существует большое количество тестов, определяющих настроение, характер и склонности человека по его предпочтению при выборе цвета. И об одном из таких тестов вам сейчас и расскажет Joinfo. Он, кстати, определяет преимущественно особенности характера.

Ярко-желтый

Богатое воображение, энергичность и оптимизм. Неплохо развитое чувство юмора, но при этом - острое нежелание нести ответственность и выполнять свои обязанности.

Желтый карри

Веселый, но относительно уравновешенный человек, который особо трепетно относится к собственному здоровью. Если сможет правильно распределить свои силы – обязательно добьётся успеха.

Насыщенный зеленый

Уравновешенная и спокойная личность. Есть склонность помогать другим людям и решать их конфликты. Но при этом – нередко очень близко к сердцу принимает различные высказывания.

Тёмно-зеленый

Твёрдость характера – основная черта. А также – способность навязать свои взгляды и решения окружающим. При этом – готовность нести ответственность за принятые решение.

Насыщенный синий

Для людей терпеливых и серьёзных, обладающих аналитическим складом ума, но довольно осторожных, чтобы не принимать поспешных решений. Также характерны чуткость и верность.

Тёмно-синий

Традиционализм и склонность к консервативным точкам зрения. При этом – некая загадочность в поведении и нежелание раскрывать свои секреты и активно выражать эмоции.

Голубой

Для довольно романтичных, но очень ответственных людей. Они предпочитают сначала тщательно продумать своё поведение, а только потом уже как-то действовать.

Фиолетовый

Такие люди знают, что такое стиль. Умеют себя подать, правильно подобрать одежду и макияж. Но в плохом настроении, увы, от них так и несёт негативом.

Насыщенный розовый

Для натур игривых, страстных и активных. Но не всегда готовых преодолевать жизненные трудности. Впрочем, с принятием решений у этих личностей особых проблем всё же нет.

Светло-розовый

Для людей, которые умеют быть уместными, находить нужные слова и успокаивать в самых тяжелых ситуациях. Вот только иногда они бывают довольно резкими в своих суждениях и высказываниях.

Насыщенный оранжевый

Больше эмоций, больше веселья. Но извне, поскольку внутри,наоборот, настроения царят скорее пессимистичные. И их как раз и нужно внешним весельем заглушать.

Красный

Чёткое понимание того, что хочется от жизни, щедрость, активность, наличие выраженных организаторских способностей. Возможны некоторый перфекционизм и излишняя радикальность суждений.

Шоколадный

Для людей, умеющих наслаждаться жизнью, независимо от обстоятельств. Но способных, если что, эти обстоятельства изменять на своё усмотрение.

Хаки

Цвет, нравящийся людям, готовым менять мир. но испытывающим некоторые проблемы с самооценкой.

Чёрный