Полезные лайфхаки на каждый день: подборка советов которые помогут сделать жизнь проще

Ведь даже в супермаркете, где все, казалось бы, понятно, порой сталкиваешься с проблемой выбора качественных продуктов. А, купив все необходимое, в процессе приготовления обеда внезапно появляются новые препятствия и сложности. Полезными советами поделится Joinfo.ua.

Купить сладкий и спелый гранат

Зимой нередко тянет полакомиться свежими фруктами. А потому многие отправляются на рынок или в ближайший супермаркет за сочными гранатами. Стоит обратить внимание на то, как выглядят плоды — корка должна быть тонкой, твердой и чуть подсохшей, как бы натянутой. В этом случае гранат созрел.

Выбрать сочные цитрусовые

Многие не представляют без мандаринов праздничное новогоднее застолье. Как не попасть впросак, купив подсохшие плоды? Выбирая цитрусовые, обращайте внимание на вес — те мандарины и апельсины, что будут тяжелее своих «собратьев» того же размера, окажутся более сочными.

Когда добавлять соль во время готовки

Можно запомнить, что в большинстве случаев соль добавляют в блюдо в конце приготовления. В начале готовки обычно солят воду, в которой будут варить пельмени и вареники, макароны и спагетти, а также рыбный суп.

Нарезать свежий лук без слез

Наверное, многие знают, что для этого достаточно смачивать нож холодной водой. Однако есть и другое средство — просто уберите очищенный лук в морозилку минут на 5-10. Слез при его измельчении в этом случае точно не будет.

Открыть банку с откручивающейся крышкой

Можно надеть на руку резиновую перчатку — в этом случае нередко удается открыть неподдающуюся баночку маринада или варенья с первого раза. Кроме того, есть проверенный годами метод — аккуратно поддеть крышку металлическим предметом, например, ложкой, чтобы выпустить воздух — тогда крышка без проблем поворачивается.