Удачные цвета 2019: какие оттенки в одежде и интерьере изменят жизнь в год Свиньи

Предстоящий год завершает круговой 12 годичный цикл по восточному календарю. Его нужно встречать с особым шиком. А что насчет цвета? Тут вам поможет сама Свинья. Разнообразие желтых и «земляных» оттенков открывают перед вами широкое поле для экспериментов, как в одежде, так и в интерьере, считает Joinfo.ua.

Актуальные цвета в Новом году

В выборе цвета своего праздничного наряда или украшений для дома ориентируйтесь на природу Свинки. Во-первых, в почете желтый и его оттенки, так как хрюшка все же Желтая. Во-вторых, цвета, которые связаны с природой. Поближе к земле и всему естественному. Значит, к желтому можете прибавить коричневый и зеленый.

Тут уж каждый сам решает, что ему ближе. Если вы предпочитаете спокойные тона и сдержанность, элегантное зеленое платье в пол всегда станет удачным выбором. Но вы можете и разрушить праздничный стереотип и выбрать для встречи 2019-го года, например, комбинезон в трендовом желтом цвете.

Стилисты считают, что актуальным оттенком Нового года будет «пряная горчица». Необычный и насыщенный цвет привлекает внимание окружающих. От него веет уверенностью и оригинальностью.

Не забывайте, что и золотистый цвет - «родня» желтому. Поэтому, если ни зеленый, ни коричневый вам не по нраву, хорошей альтернативой станет именно он. Немного блеска сделает атмосферу Нового года по-настоящему сказочной.

Специалисты также советуют обратить внимание на красный, оранжевый, фиолетовый и синий цвета. Они помогут вам оставаться в тренде и разнообразят ваш новогодний образ.

Для любителей классики Свинка сделала исключение, позволив встречать Новый год в одежде спокойных нюдовых оттенков. И куда же без старых-добрых черного, серого и белого цветов. Не бойтесь стать похожей на учительницу. Сделайте акцент на необычном крое блузы, подберите стильные брюки и аксессуары.