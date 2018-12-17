Эти три зодиакальные пары — самые лучшие родители

Рыбы и Близнецы

Рыбы и Близнецы так непохожи друг на друга! Окружающим приходится лишь удивляться: ну что у них общего? Как они уживаются - интроверт, который живет эмоциями, и экстраверт с холодным рассудком? На самом деле, эта парочка - самые лучшие папа и мама. Именно благодаря тому, что они такие разные, их ребенок может лучше понять самого себя, а не слепо следовать жизненному укладу родителей.

Ну и, кроме того, и Рыбы, и Близнецы чрезвычайно добры, а также обладают высоким интеллектом. Дети у них - всегда умнички.

Скорпион и Весы

Отношения Весов и Скорпионов - это школа жизни для обоих партнеров. Им есть, чему научить друг друга. Например, Скорпионы - довольно жесткие и легко говорят «нет» в ответ на просьбу, которая идет вразрез с их планами. Весы - добрейшие люди, готовые всегда протянуть руку помощи.

Сила одного партнера и легкость другого помогут воспитать уверенного в себе, но не эгоистичного человека. И тот, и тот знак - достойные примеры верности и преданности своим идеалам, потому ребенок этой пары наверняка превратится в идейного взрослого, который умеет ценить постоянство и крепкие отношения.

Стрелец и Лев

Эти знаки Зодиака словно созданы друг для друга. Они всегда на одной волне, поэтому в их семье царит любовь и взаимопонимание. Ребенок, которого воспитывают Лев и Стрелец, будет расти в гармонии и любви, потому вырастет уравновешенным, спокойным и рассудительным.

Кроме того, он будет чувствовать себя в безопасности, ведь Лев всегда яростно оберегает своего малыша от всех бед. Ну а детство ребенка в этой семье будет самым веселым и безоблачным - родители позаботятся, чтобы чадо ни в чем не нуждалось, и не дадут ему скучать.