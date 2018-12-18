Не по силам! Что сложнее всего дается знакам Зодиака

Овны

Терпение - вот с чем не знакомы Овны. Если вы опаздываете на свидание, то знайте - вы играете с огнем! Все что связано с ожиданием - это не про них, так что лучше не опаздывайте.

Тельцы

Тельцы не умеют себе отказывать. Слить зарплату за один вечер – легко. Так же легко жить по-аристократически. Им обязательно нужен человек, который будет контролировать расходы.

Близнецы

Не умеют быть взрослыми. Взрослый мир, кажется, не для них, из-за этого они находят человека-поддержку в лице другого знака зодиака и комфортно себе живут.

Раки

Раки непреклонны в своих убеждениях. С одной стороны, это хорошо, но часто упертая точка зрения мешает не только им самим, но и другим.

Львы

Львы не умеют проигрывать! Но главная проблема, что они и играть-то толком не умеют, так что лучше держать их подальше от азартных игр, а также всячески поддерживать, если они одержат поражение на другом из жизненных фронтов.

Девы

Девы не умеют держать язык за зубами. Так что лучше не доверяйте им свои секреты. Им просто сложно удержать в себе информацию, поэтому лучше фильтровать, что вы им говорите.

Весы

Проблема Весов в том, что в их лексиконе нет слово «нет». Из-за этого они очень страдают, так как не умеют отказывать, и многие этим пользуются.

Скорпионы

Лучше не проштрафиться перед ними, потому что они не умеют прощать. Если только вы не готовы пройти паломничество к дому Скорпиона на коленях, чтобы заслужить прощение!

Стрельцы

Стрельцам сложно выбирать. Каждый, кто был на шопинге со Стрельцами, знает, как сложно им дается выбор. Если хотите сэкономить свое время, отведите их в магазин без широкого ассортимента.

Козероги

Козероги - патологические трудоголики, поэтому они не умеют отдыхать. Даже на солнечном курорте на Мальдивах они будут постоянно заняты тем, чтобы отвечать деловым партнерам в социальных сетях.

Водолеи

Водолеи не умеют быть заурядными. Именно это их и губит, оригинальное поведение и широкий спектр интересов делает из них «не таких, как все». Как итог - умеют много, но не глубоко.

Рыбы

Рыбы любят жить в мечтах, поэтому им нужен человек, который сможет обустроить этот неподходящий земной мир в подводный. И только тогда они раскроются вовсю и выполнят любые три желания человека, который “выловил” их из этого скучного мира.