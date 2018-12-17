Семь черт женского лица, которые привлекают мужчин

1. Детское выражение лица

Помните, как выглядит личико младенца: огромные глаза и маленький курносый носик? Именно такие черты лица подсознательно привлекают большинство мужчин. Вам почему женщины используют разные уловки, чтобы визуально увеличить глаза и уменьшить нос.

2. Хорошо очерченные брови

Бровях должны быть достаточно густыми, но не слишком широкими. Идеально, когда они располагаются достаточно высоко: в таком случае глаза кажутся больше.

3. Не слишком высокий лоб

Высокий лоб украшает мужчин, но не слабую половину человечества. К счастью, есть челка, которая имеет множество вариаций! По канонам красоты, идеальным считается лоб, высота которого равна расстоянию от переносицы до кончика носа.

4. Маленькие ушки

Если от природы у вас крупные уши, то их можно скрыть правильно подобранной прической. А вот от массивных серег в таком случае лучше отказаться.

5. Пухлые губы

Тут все понятно. Красивые пухлые губы любого мужчину заставят думать о поцелуях!

6. Гладкая кожа

Чистая упругая кожа без дефектов указывает на молодость и здоровье женщины.

7. Густые блестящие волосы

На подсознательном уровне мужчины воспринимают распущенные волосы как готовность к знакомству. Между прочим, красивая прическа привлекает внимание сильнее, чем длинные ноги или пышный бюст!

Никто не спорит, что разным мужчинам нравятся совершенно разные женщины. Но есть много общих черт, которые каждая из нас может взять на заметку!