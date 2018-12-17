Что может месяц рождения рассказать о вашем ребенке?

Астрологи считают, что месяц рождения ребенка во многом формирует его характер. По их мнению, каждый из 12 типов детей обладает уникальными особенностями, пишет fabiosa.
Возможно, эта информация поможет вам лучше понять своего ребенка!
1. Ребенок-Январь
Многие январские дети выглядят старше своих лет. Да и ведут себя соответственно! Вам не нужно будет стоять за их спиной, пока они делают домашнее задание.
Ребенок-Январь амбициозен и трудолюбив, но, в то же время, невероятно чувствителен, поэтому остро реагирует на любую несправедливость.
2. Ребенок-Февраль
Февральские дети оригинальны и любят выделяться на фоне друзей. Как правило, они быстро обучаются, буквально поглощая информацию.
С ранних лет ребенок-Февраль очень независим и будет бунтовать, если вы будете его в чем-то ограничивать.
3. Ребенок-Март
Мартовские детки довольно скрытны и обладают фантастической интуицией. Они очень эмоциональны, поэтому часто боятся сказочных чудищ и громких звуков.
Испытывая стресс, ребенок-Март становится раздражительным, поэтому вы должны заботиться о его психологическом состоянии.
4. Ребенок-Апрель
Эти дети активны, энергичны и любят рисковать, поэтому за ними нужно постоянно присматривать. В подростковом возрасте они могут стать неуправляемыми из-за большой любви к экспериментам.
Зато с таким ребенком вы точно не заскучаете!
5. Ребенок-Май
Майские дети дипломатичны, практичны и последовательны. Они обожают красивую одежду и сладости.
Такой ребенок порой может злиться по мелочам, но его очень легко успокоить.
6. Ребенок-Июнь
Июньские дети очень остроумны. Они одинаково хорошо выражают свои мысли как устно, так и письменно.
Уже с самого раннего детства они знают, как обращаться с компьютером. А еще июньские дети являются непревзойденными актерами!
7. Ребенок-Июль
Июльские дети чувствительны к чужим чувствам и эмоциям, поэтому требуют к себе много внимания.
Они постоянно нуждаются в родительских объятиях, а еще им нравится разбирать на запчасти бытовые приборы.
8. Ребенок-Август
Августовские детки ненавидят критику и обожают находиться в центре внимания. Почаще хвалите такого ребенка, и тогда он будет относиться к вам с уважением.
Он готов полностью довериться родителям, но требует такого же отношения к себе.
9. Ребенок-Сентябрь
Эти дети - перфекционисты чуть ли не с пеленок, поэтому бывают очень упрямы в достижении цели. Они счастливы, когда могут хоть чем-то помочь другим.
Ребенку-Сентябрю очень нравится заботиться о пожилых людях и бездомных животных.
10. Ребенок-Октябрь
Поскольку октябрьские дети видят сразу две стороны медали, им сложно принимать решения самостоятельно. Они непредсказуемы, но легко справляются с негативными эмоциями.
Иногда могут и приврать, но никогда не будут обманывать по-крупному.
11. Ребенок-Ноябрь
Любопытные ноябрьские дети обязательно докопаются до сути того, что их интересует. Любовь ребенка-Ноября к головоломкам и загадкам не знает границ!
Поскольку эти дети очень эмоциональны, они могут стать настоящими "экстремистами" в подростковом возрасте.
12. Ребенок-Декабрь
Декабрьские дети живут в своем сказочном мире. Они обожают учиться, а учителя часто становятся им хорошими друзьями. Отличное чувство юмора помогает им легко располагать к себе людей.
А вы узнали в этом описании своего ребенка?