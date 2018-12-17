Что может месяц рождения рассказать о вашем ребенке?

Возможно, эта информация поможет вам лучше понять своего ребенка!

1. Ребенок-Январь

Многие январские дети выглядят старше своих лет. Да и ведут себя соответственно! Вам не нужно будет стоять за их спиной, пока они делают домашнее задание.

Ребенок-Январь амбициозен и трудолюбив, но, в то же время, невероятно чувствителен, поэтому остро реагирует на любую несправедливость.

2. Ребенок-Февраль

Февральские дети оригинальны и любят выделяться на фоне друзей. Как правило, они быстро обучаются, буквально поглощая информацию.

С ранних лет ребенок-Февраль очень независим и будет бунтовать, если вы будете его в чем-то ограничивать.

3. Ребенок-Март

Мартовские детки довольно скрытны и обладают фантастической интуицией. Они очень эмоциональны, поэтому часто боятся сказочных чудищ и громких звуков.

Испытывая стресс, ребенок-Март становится раздражительным, поэтому вы должны заботиться о его психологическом состоянии.

4. Ребенок-Апрель

Эти дети активны, энергичны и любят рисковать, поэтому за ними нужно постоянно присматривать. В подростковом возрасте они могут стать неуправляемыми из-за большой любви к экспериментам.

Зато с таким ребенком вы точно не заскучаете!

5. Ребенок-Май

Майские дети дипломатичны, практичны и последовательны. Они обожают красивую одежду и сладости.

Такой ребенок порой может злиться по мелочам, но его очень легко успокоить.

6. Ребенок-Июнь

Июньские дети очень остроумны. Они одинаково хорошо выражают свои мысли как устно, так и письменно.

Уже с самого раннего детства они знают, как обращаться с компьютером. А еще июньские дети являются непревзойденными актерами!

7. Ребенок-Июль

Июльские дети чувствительны к чужим чувствам и эмоциям, поэтому требуют к себе много внимания.

Они постоянно нуждаются в родительских объятиях, а еще им нравится разбирать на запчасти бытовые приборы.

8. Ребенок-Август

Августовские детки ненавидят критику и обожают находиться в центре внимания. Почаще хвалите такого ребенка, и тогда он будет относиться к вам с уважением.

Он готов полностью довериться родителям, но требует такого же отношения к себе.

9. Ребенок-Сентябрь

Эти дети - перфекционисты чуть ли не с пеленок, поэтому бывают очень упрямы в достижении цели. Они счастливы, когда могут хоть чем-то помочь другим.

Ребенку-Сентябрю очень нравится заботиться о пожилых людях и бездомных животных.

10. Ребенок-Октябрь

Поскольку октябрьские дети видят сразу две стороны медали, им сложно принимать решения самостоятельно. Они непредсказуемы, но легко справляются с негативными эмоциями.

Иногда могут и приврать, но никогда не будут обманывать по-крупному.

11. Ребенок-Ноябрь

Любопытные ноябрьские дети обязательно докопаются до сути того, что их интересует. Любовь ребенка-Ноября к головоломкам и загадкам не знает границ!

Поскольку эти дети очень эмоциональны, они могут стать настоящими "экстремистами" в подростковом возрасте.

12. Ребенок-Декабрь

Декабрьские дети живут в своем сказочном мире. Они обожают учиться, а учителя часто становятся им хорошими друзьями. Отличное чувство юмора помогает им легко располагать к себе людей.