Названа вызывающая рак косметика

"Также доказано, что самая обычная свинина является онкогенной… И сало тоже вредно... Это концентрат холестерина, холестериновая бомба… Также вредны и жареные, копченые продукты – все они имеют денатурированный белок. Он очень вреден", – цитирует Шкиряка.

"Мы есть то, что мы едим", – констатировал эксперт.