Осторожно! Десять признаков того, что перед вами - потенциальный лжец

Признак №1 - Повторяет слова и фразы

Так он пытается подсознательно убедить не только вас, но и даже себя в том, что говорит правду. Повторение - это также способ выиграть время, чтобы быстренько продумать дальше свою ложь.

Признак №2 - Дает слишком много информации

А вы ведь даже не спрашивали! Так человек буквально создает легенду на ваших глазах, он пытается поведать все в мельчайших подробностях, чтобы не вызвать подозрений, но именно этим себя и раскрывает.

Признак №3 - Речь затрудняется

Это обратная сторона медали, ведь не всем ложь дается легко. Так, запинаясь и сбиваясь с мысли, человек тоже может выдать свою ложь.

Признак №4 - Постоянно просит повторить вопрос

Опять же, способ выиграть время. Человек может делать вид, что ему плохо слышно или что он не совсем понимает, но в это время качественно продумывает свою ложь.

Признак №5 - Использует превосходные степени

Это слова по типу: чудовищная, возмутительная, всепоглощающая. Да, порой они уместны, но, если человек использует их без особой надобности, то это может быть способом отвлечь вас или убедить в своей правоте.

Признак №6 - Подчеркивает свою правоту

Использует фразы: "я мог бы поклястся", "не буду врать, но...", "да я бы никогда в жизни...". Опять же, это "громкие речи", которые призваны отвлечь внимание и убедить особо наивных в своей правоте.

Признак №7 - Воспринимает ваши слова, как нападки

А что же еще делать, если нужно оборонять свою ложь? Такая реакция человека сразу же показывает, что он не чист в своих немерениях или у него есть "скелет в шкафу".

Признак №8 - Не умеет отвечать "нет"

Простой тест на лжеца. Задайте человеку прямой вопрос и посмотрите, что он ответит. Если прозвучит конкретное честное "нет", то все в порядке, если же оправдания или перекидывание вины - лжец.

Признак №9 - Не умеет признавать свою вину

Этот пункт похож на предыдущий. Можно считать просто чертой характера, но на деле честный человек всегда сможет признать свои ошибки и вину.

Признак №10 - Слишком эмоционально реагирует

Это тоже отвлекающий маневр, который должен вызвать в вас стыд за то, что обвинили невинного человека, но заодно и покажет вам его истинные намерения, ведь на воре и шапка горит.