Астролог Эдда Пауксон назвала три самых счастливых знака Зодиака среди женщин в 2019 году

Овен

В профессиональной сфере этот год — время резкой смены событий и стремительного движения вперед. Наступающий год для Овнов будет удачным в деловой и финансовой сферах, особенно если вы не будете откладывать важные дела на потом.

Год просто идеален для освоения новой профессии, учебы и саморазвития.

В любовных делах будет присутствовать стабильность, понимание и мир. Обратите внимание на интимную жизнь, ведь именно этот пункт наполнит ваши отношения гармонией. Если вы одиноки, то в этом году звезды помогут вам найти любовь, либо она вас настигнет сама.

Стрелец

Вас ждет великолепный год, поскольку планета изобилия и счастья Юпитер движется к знаку Стрельца. Успех затронет все аспекты вашей жизни, если вы не будете переусердствовать и хотеть слишком многого.

В работе все будет идти по плану, без лишних конфликтов и сложностей.

В карьере для вас открываются великие возможности. Если вы ведете собственный бизнес, успех вам гарантирован.

Велика вероятность того, что в новом году вы приобретете недвижимость, возможно, это будет дом.

И в делах любовных все просто превосходно! Замужние Стрельцы будут купаться в любви и получать лишь удовольствие от отношений. Возможно, что-то вас подтолкнет на мысли о пополнении семейства.

С деньгами и здоровьем у Стрельцов в наступающем году тоже проблем не намечается. Занимайтесь спортом и живите в удовольствие - вот что вам рекомендуют звезды.

Рыбы

Год полон перемен и возможностей!

Будет очень много новых и интересных предложений, связанных с работой, а возможность сделать правильный выбор не заставит вас долго ждать! Отношения с коллегами будут просто отличные.

В отношениях с близким человеком всё будет очень гладко, «добавьте немного романтики и проводите больше времени с семьей», - рекомендует астролог.

Одиноким Рыбкам в 2019 году точно повезет в любви!