Тайный знак: семь признаков того, что отношения подходят к концу

1. Вы не счастливы

Если большую часть времени вы тоскуете, а что еще хуже - грустите, когда проводите время со своим партнёром, то стоит задуматься, зачем вам нужны такие отношения.

2. Вы сомневаетесь во всем

Бывает, что-то внутри говорит вам о том, что вы встречаетесь не с тем человеком. Просто игнорировать этот голос неправильно. Попытайтесь понять его, ведь, может, это ваше подсознание пытается сэкономить время и защитить вас от деструктивных отношений.

3. Минусов гораздо больше, чем плюсов

Возьмите листок бумаги и напишите плюсы и минусы отношений. Что перевесит – то и повод задуматься, а, возможно, и действовать.

4. Ваши друзья против этих отношений

Конечно, никто не вправе решать за вас, что вам делать и с кем встречаться, но иногда ваша внутренняя инициатива нуждается в голосе извне. Так, самые близкие люди никогда не захотят навредить вам, и если они чувствуют, что эти отношения вам не подходят, то обязательно об этом скажут и укрепят вашу внутреннюю веру в то, что вы делаете.

5. Ваше общение оставляет желать лучшего

Делиться внутренними переживаниями - одна из основ здоровых и длительных отношений. Если ваш партнер никогда вас не слушает или не пытается понять, то очевидно, что ваши дороги должны будут разойтись.

6. У вас нет мыслей, что вы пожалеете об этом

Вы уже представляли расставание с партнером и ни капельки не сожалели об этом. Даже если вы можете плоховато себя чувствовать - это нормальная временная реакция, главное, что никаких сомнений и сожалений вы не испытываете.

7. Ваши взгляды и ценности разительно отличаются

Если ваше мировоззрение разительно отличается от взглядов партнера, то у вас есть совместное будущее только в том случае, если вы вместе поработаете над гибкостью отношений.