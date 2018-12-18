Пять подлецов по знаку Зодиака. Вот как их распознать!

Мы составили рейтинг знаков Зодиака, который приоткроет завесу про их представителей.

Скорпион

Борьба за справедливость у них может оборачиваться негативным отношением к обидчику, поэтому спуску ждать не приходиться. Они будут пакостить в крупных и мелких размерах, убежденные в том, что зло должно быть наказано. И неважно, что зло они видят только в своем воображении.

Овен

"Чего не наговоришь, когда нервы на пределе!" - так могут оправдываться импульсивные Овны после небольшой подлости.

Если же произошло что-то крупное, то могут и вовсе промолчать. Тогда вам придется либо довольствоваться таким положением вещей, либо разрывать отношения.

Близнецы

Двойственная натура этого знака позволяет делать пакости и сразу же забывать о них, как будто ничего не произошло. Поэтому их недоумение на ваше замечание может быть вполне искренним - ну не понимают они, чем вы недовольны!

Рак

Спрятаться в "норке" и оттуда вещать миру о чьем-то неподобающем поступке - это характерное поведение для Раков. Сами же при этом они остаются, если не белыми и пушистыми, то случайными жертвами обстоятельств точно.

Лев

Сила и мощь Львов выступают на первое место, если им захотелось кому-то насолить или кого-то проучить. Тогда их природное великодушие просто прячется далеко-далеко, уступив место плохому настроению.