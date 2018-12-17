Женщина этого знака Зодиака самая честная и свободолюбивая. Вы уже знаете, кто эта современная амазонка?

Такова уж природа женщины этого знака Зодиака, что ей скучно жить в строгих рамках правил, традиций и шаблонов, пишет fabiosa.
Она всегда к чему-то стремится. У нее есть великая цель – завоевать всеобщее уважение, сохраняя свободу и личную независимость.
Вы уже знаете, о ком идет речь? Кто главная амазонка гороскопа? Правильно, это женщина-Стрелец!
"Девчонка из соседнего двора" и светская львица
Женщины этого знака Зодиака делятся на два типа, каждый из которых по-своему неповторим.
1 тип: "Девчонка из соседского двора"
Это ее вы всегда можете застать в компании мужчин. Причем, они по-настоящему уважают ее и прислушиваются к советам (в большинстве своем, очень толковым). Стрелец этого типа спокойно забьет дома гвоздь и заменит спущенное колесо на своем авто (а машина у нее обязательно будет, рано или поздно).
Эта веселая и открытая женщина смотрит на мир с неиссякаемым оптимизмом и всегда готова к приключениям. Еще одна ее отличительная черта - невероятная честность и порядочность. С женщиной-Стрельцом этого типа хорошо дружить, но вот любить ее очень сложно!
2 тип: "Светская львица"
Эта женщина - совсем другое дело! Она экстравагантна и грациозна, остроумна и умна. Стрелец этого типа является душой любой компании и обожает светские вечеринки. Она очень избирательно подходит к своему кругу общения, предпочитая общаться с людьми, которые добились в жизни успеха.
Такая женщина-Стрелец способна разбить немало сердец. Она охотно идет навстречу новым отношениям, но не слишком стремится к замужеству, поскольку очень независима и обожает путешествовать.
Современная амазонка, которая может за себя постоять
Хотя эти два типа совсем не похожи на первый взгляд, у них есть одна общая черта: бесстрашная женщина-Стрелец умеет получать удовольствие от жизни во всех ее проявлениях!
Если вы ищете партнершу, которая всегда будет предельно честна с вами, всегда подставит свое плечо и научит вас смотреть на звезды, то лучше Стрельца вам не найти! Правда, сначала вам нужно будет ее поймать и приручить!