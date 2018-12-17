Женщина этого знака Зодиака самая честная и свободолюбивая. Вы уже знаете, кто эта современная амазонка?

Она всегда к чему-то стремится. У нее есть великая цель – завоевать всеобщее уважение, сохраняя свободу и личную независимость.

Вы уже знаете, о ком идет речь? Кто главная амазонка гороскопа? Правильно, это женщина-Стрелец!

"Девчонка из соседнего двора" и светская львица

Женщины этого знака Зодиака делятся на два типа, каждый из которых по-своему неповторим.

1 тип: "Девчонка из соседского двора"

Это ее вы всегда можете застать в компании мужчин. Причем, они по-настоящему уважают ее и прислушиваются к советам (в большинстве своем, очень толковым). Стрелец этого типа спокойно забьет дома гвоздь и заменит спущенное колесо на своем авто (а машина у нее обязательно будет, рано или поздно).

Эта веселая и открытая женщина смотрит на мир с неиссякаемым оптимизмом и всегда готова к приключениям. Еще одна ее отличительная черта - невероятная честность и порядочность. С женщиной-Стрельцом этого типа хорошо дружить, но вот любить ее очень сложно!

2 тип: "Светская львица"

Эта женщина - совсем другое дело! Она экстравагантна и грациозна, остроумна и умна. Стрелец этого типа является душой любой компании и обожает светские вечеринки. Она очень избирательно подходит к своему кругу общения, предпочитая общаться с людьми, которые добились в жизни успеха.

Такая женщина-Стрелец способна разбить немало сердец. Она охотно идет навстречу новым отношениям, но не слишком стремится к замужеству, поскольку очень независима и обожает путешествовать.

Современная амазонка, которая может за себя постоять

Хотя эти два типа совсем не похожи на первый взгляд, у них есть одна общая черта: бесстрашная женщина-Стрелец умеет получать удовольствие от жизни во всех ее проявлениях!